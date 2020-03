INFORMATIONS SUR LE PASS EUROSPORT

Vous trouverez à l’article 2 des informations sur la manière de souscrire un autre Pass EUROSPORT qui commencerait dès la fin de votre Pass EUROSPORT actuel.

Si vous achetez un Pass EUROSPORT directement auprès de nous, vous acceptez que (a) nous vous fournirons l’accès à votre Pass EUROSPORT (et au Contenu EUROSPORT disponible via ledit Pass EUROSPORT) immédiatement ; et (b) lorsque nous avons obtenu votre accord lors de votre inscription, vous renoncez à tout droit légal que vous pourriez avoir de : (i) changer d’avis concernant votre Pass EUROSPORT ; et (ii) recevoir un remboursement pendant la période de rétractation applicable.

Veuillez remarquer que si vous accédez à EUROSPORT ou que si vous achetez un Pass EUROSPORT par l'intermédiaire d'un tiers (p. ex. via une plateforme de téléchargement d’applications en ligne ou l'un de nos partenaires tiers), votre paiement sera prélevé par ce tiers et vous serez soumis aux conditions contractuelles de ce tiers. Pour en savoir plus sur la facturation et le renouvellement de votre Pass, consultez les conditions générales du tiers en question. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans nos Conditions Générales d’Utilisation.

1. Nos Pass EUROSPORT

1.1 ABONNEMENT MENSUEL EUROSPORT

Qu'est-ce qu'un Abonnement mensuel EUROSPORT?

L’Abonnement mensuel EUROSPORT vous donne accès au contenu EUROSPORT en direct et sur demande pour une durée minimum d’un mois.

Le renouvellement du Pass est-il automatique ?

Oui. Le renouvellement sera automatique chaque mois sauf si vous annulez votre abonnement avant le début de votre prochain mois d'accès ou avant la fin de votre période d’accès gratuite.

À quelle date les paiements sont-ils prélevés ?

Votre moyen de paiement sera prélevé le jour de votre souscription d'un Abonnement Mensuel EUROSPORT (et par la suite, le même jour de chaque période mensuelle de renouvellement) sauf indication contraire de notre part (par exemple, lorsqu'une période d'accès gratuite est applicable, voir ci-dessous).

Si vous avez souscrit un Abonnement mensuel EUROSPORT avec une période d'accès gratuite :

nous vous demanderons vos informations de paiement le jour de votre souscription, mais nous ne prélèverons aucun montant avant la fin de la période d'accès gratuite ;

votre Abonnement mensuel EUROSPORT sera automatiquement renouvelé en un abonnement payant à la fin de la période d'accès gratuite ; et

le moyen de paiement que vous avez choisi sera prélevé le jour du renouvellement automatique (et par la suite, le même jour ou à peu près le même jour, chaque mois).

Pour combien de temps ai-je accès aux contenus ?

Un Abonnement mensuel EUROSPORT vous donne accès à nos contenus pour une durée minimum d'un mois. Cette durée minimum court chaque mois, à compter du jour où nous prélevons le paiement correspondant à votre accès mensuel.

Votre Abonnement mensuel EUROSPORT continuera sauf si vous l'annulez conformément à nos Conditions d'utilisation sur www.eurosportplayer.com/terms , tel que décrit ci-dessous.

Comment puis-je annuler mon Abonnement mensuel EUROSPORT?

Si vous avez souscrit un Abonnement mensuel EUROSPORT avec une période d'accès gratuite, vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment, avant la fin de la période d'accès gratuite en vous rendant sur votre Compte et en suivant les indications en ligne afin d'annuler le renouvellement automatique. Vous continuerez d'avoir accès aux contenus jusqu'à la fin de la période d'accès gratuite et aucun paiement ne sera prélevé.

Si vous avez souscrit un Abonnement mensuel EUROSPORT avec une période d'accès gratuite et qu'il s'est automatiquement converti en un abonnement payant, ou si vous avez choisi un Abonnement mensuel EUROSPORT sans période d'accès gratuite, vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment, avant le début de votre prochain mois d'accès en vous rendant sur votre Compte et en suivant les indications en ligne pour annuler le renouvellement automatique. Vous continuerez à avoir accès au Contenu EUROSPORT correspondant jusqu'à la fin du mois pour lequel vous avez payé et aucun remboursement ne sera effectué. Aucun autre paiement ne sera prélevé par la suite.

Si vous avez souscrit un Abonnement mensuel EUROSPORT par l'intermédiaire d'un tiers (par exemple via une plateforme de téléchargement d’applications en ligne ou l'un de nos partenaires) et que vous souhaitez annuler votre abonnement, vous devrez le faire auprès dudit tiers. Par exemple, il se peut que vous deviez vous connecter à votre compte chez ce tiers et désactiver le renouvellement automatique de EUROSPORT.

1.2 ABONNEMENT ANNUEL EUROSPORT

Qu'est-ce qu'un Abonnement annuel EUROSPORT ?

L’Abonnement annuel EUROSPORT vous donne accès au Contenu EUROSPORT en direct et à la demande pour une durée minimum d’un an.

Le renouvellement du Pass est-il automatique ?

Oui. Le renouvellement sera automatique chaque année sauf si vous annulez votre abonnement à tout moment, avant le début de votre prochaine année d'abonnement ou avant la fin de votre période d’accès gratuite.

À quelle date les paiements sont-ils prélevés ?

Si vous avez souscrit à un Abonnement annuel EUROSPORT payable annuellement et par avance, votre moyen de paiement sera prélevé le jour de votre inscription (et par la suite, le même jour de chaque période annuelle de renouvellement) sauf indication contraire de notre part (par exemple, lorsqu'une période d'accès gratuite est applicable, voir ci-dessous).

Si vous avez souscrit à un Abonnement annuel EUROSPORT payable par échelonnement, votre moyen de paiement sera prélevé du montant de votre premier échelon le jour de votre inscription (et par la suite le même jour de chaque mois pour le reste de l’année et pour chaque année de renouvellement) à moins que nous vous donnions une autre information (par exemple lorsqu’une période d’accès gratuite s’applique, voir ci-dessous).

Si vous avez souscrit un Abonnement annuel EUROSPORT avec une période d'accès gratuite :

nous vous demanderons vos informations de paiement le jour de votre souscription, mais nous ne prélèverons aucun montant avant la fin de la période d'accès gratuite ;

votre Abonnement annuel EUROSPORT sera automatiquement renouvelé en un abonnement payant à la fin de la période d'accès gratuite ; et

le moyen de paiement que vous avez choisi sera prélevé le jour du renouvellement automatique (et par la suite, dans le cas d’un Abonnement annuel EUROSPORT payable annuellement et par avance, le jour même ou à peu près le même jour, chaque année, et dans le cas d’un Abonnement annuel EUROSPORT payable de manière échelonnée, le même jour ou à peu près le même jour de chaque mois pour le reste de l’année et pour chaque année de renouvellement).

Pour combien de temps ai-je accès aux contenus ?

Un Abonnement annuel EUROSPORT vous donne accès aux contenus pour une durée minimum d'un an.

Dans le cas d’un Abonnement annuel EUROSPORT payable annuellement par avance, la durée minimum court, chaque année, à compter du jour où nous prélevons votre paiement.

Dans le cas d’un Abonnement annuel EUROSPORT payable de manière échelonnée, la durée minimale commence chaque année à la date à laquelle nous prélevons le premier paiement pour l’année d’abonnement.

Votre Abonnement annuel EUROSPORT continuera sauf si vous l'annulez conformément à nos Conditions d'utilisation, comme décrit ci-dessous.

Comment puis-je annuler mon Abonnement annuel EUROSPORT ?

Si vous avez souscrit un Abonnement annuel EUROSPORT avec une période d'accès gratuite, vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment, avant la fin de la période d'accès gratuite, en vous rendant sur votre Compte et en suivant les indications en ligne afin d'annuler le renouvellement automatique. Vous continuerez d'avoir accès aux contenus jusqu'à la fin de la période d'accès gratuite et aucun paiement ne sera prélevé.

Si vous avez souscrit un Abonnement annuel EUROSPORT avec une période d'accès gratuite et qu'il s'est automatiquement converti en un abonnement payant, ou si vous avez choisi un Abonnement annuel EUROSPORT sans période d'accès gratuite, vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment, avant le début de votre prochaine année d'accès, en vous rendant sur votre Compte et en suivant les indications en ligne pour annuler le renouvellement automatique. Vous continuerez d'avoir accès au Contenu EUROSPORT correspondant jusqu'à la fin de la durée d'abonnement minimum et aucun remboursement ne sera effectué. Aucun autre paiement ne sera prélevé par la suite. Si vous avez souscrit à un Abonnement annuel EUROSPORT payable de manière échelonnée, vous continuerez d’avoir accès au Contenu EUROSPORT applicable jusqu’à la fin de la durée minimum d’abonnement et vous devez payer les échéances dues et non encore réglées. Aucun autre paiement ne sera prélevé par la suite.

Si vous avez souscrit un Abonnement annuel EUROSPORT par l'intermédiaire d'un tiers (comme l'un de nos partenaires) et que vous souhaitez annuler votre abonnement, vous devrez le faire auprès dudit tiers. Par exemple, il se peut que vous deviez vous connecter à votre compte chez ce tiers et désactiver le renouvellement automatique de EUROSPORT.

1.3 PASS ÉVÈNEMENT EUROSPORT

Un Pass Évènement EUROSPORT vous donne uniquement accès à un ou plusieurs évènements de golf spécifiques, comme par exemple un tournoi ou un match particulier.

Votre Pass Évènement EUROSPORT ne se renouvellera pas automatiquement et vous donnera uniquement accès à l'évènement ou aux évènements de sport faisant partie du Pass Évènement EUROSPORT pendant la période qui vous a été indiquée lors de votre achat.

Votre moyen de paiement sera prélevé le jour de votre souscription à un Pass Évènement EUROSPORT.

1.4 PASS JOURNÉE EUROSPORT

Un Pass Journée EUROSPORT vous donne accès au Contenu EUROSPORT en direct et sur demande pour une période consécutive de 24 heures après la date de votre achat.

Votre Pass Journée EUROSPORT ne se renouvellera pas automatiquement.

Votre moyen de paiement sera prélevé le jour où vous souscrivez à un Pass Journée EUROSPORT.

1.5 PASS SAISON EUROSPORT

Qu’est-ce qu’un Pass Saison EUROSPORT

Un Pass Saison EUROSPORT vous donne accès à une saison d’un ou plusieurs types de sports, que ce soit pour une league spécifique, une variété de tournois ou de compétitions en direct ou sur demande.

Le renouvellement du Pass est-il automatique?

Oui. Il se renouvellera automatiquement chaque saison, à moins que vous n’annuliez votre abonnement avant le début de la saison suivante ou avant la fin de votre période d’accès gratuite.

À quelle date les paiements sont-ils prélevés ?

Si vous avez souscrit à un Pass Saison EUROSPORT payable chaque saison par avance, votre moyen de paiement sera prélevé le jour de votre inscription (et par la suite le même jour ou à peu près le même jour de la date de renouvellement pour une saison suivante) à moins que nous vous donnions une information contraire (par exemple lorsqu’une période d’accès gratuite s’applique, voir ci-dessous).

Si vous avez souscrit à un Pass Saison EUROSPORT payable de manière échelonnée, votre moyen de paiement sera prélevé de votre premier paiement le jour de votre inscription (et par la suite le même jour ou à peu près le même jour de chaque mois pour le reste de la saison en cours et pour chaque saison suivante), à moins que nous vous donnions une information contraire (par exemple lorsqu’il y a une période d’accès gratuite, voir ci-dessous).

Si vous avez souscrit à un Pass Saison EUROSPORT avec une période d’accès gratuite :

nous vous demanderons vos informations de paiement le jour de votre inscription, mais nous ne prélèverons aucun montant avant la fin de la période d'accès gratuite ;

votre Pass Saison EUROSPORT sera automatiquement renouvelé en un abonnement payant à la fin de la période d'accès gratuite ; et

le moyen de paiement que vous avez choisi sera prélevé le jour du renouvellement automatique (et par la suite, dans le cas d’un Pass Saison EUROSPORT payable par avance le même jour ou à peu près le même jour de chaque saison de renouvellement, et dans le cas d’un Pass Saison EUROSPORT payable de manière échelonnée, le même jour ou à peu près le même jour de chaque mois pour le reste de la saison en cours et pour chaque saison suivante).

Pour combien de temps ai-je accès aux contenus ?

Un Pass Saison EUROSPORT vous donne accès aux contenus pour une durée minimum d'un an.

Dans le cas d’un Pass Saison EUROSPORT payable par avance, la durée minimum commence, chaque saison, à la date à laquelle nous prélevons le versement initial pour la saison concernée.

Dans le cas d’un Pass Saison EUROSPORT payable par échelons, la durée minimum commence, chaque saison, à la date à laquelle nous prélevons le premier échelon pour la saison concernée.

Votre Pass Saison EUROSPORT se poursuivra sauf si annulé conformément à nos Conditions générales d’utilisation accessibles à www.eurosportplayer.com./terms , de la manière décrite ci-dessous.

Comment puis-je annuler mon abonnement ?

Si vous avez souscrit à un Pass Saison EUROSPORT avec une période d’accès gratuite, vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment avant la fin de votre période d’accès gratuite en vous rendant sur votre Compte et en suivant les instructions en ligne pour annuler le renouvellement automatique. Vous continuerez à pouvoir accéder à votre abonnement jusqu’à la fin de la période d’accès gratuite et aucun paiement ne sera prélevé.

Si vous avez souscrit à un Pass Saison EUROSPORT avec une période d’accès gratuite qui s’est automatiquement converti en un abonnement payant, ou si vous avez souscrit à un Pass Saison EUROSPORT sans période d’accès gratuite, vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment avant le début de la nouvelle saison en vous rendant sur votre Compte et en suivant les instructions en ligne pour annuler le renouvellement automatique. Si vous avez souscrit à un Pass Saison EUROSPORT payable par avance, vous continuerez à avoir accès au Contenu jusqu’à la fin de la durée minimale d’abonnement et aucun remboursement ne sera effectué. Aucun autre paiement ne sera prélevé après cela. Si vous avez souscrit à un Pass Saison EUROSPORT payable de manière échelonnée, vous continuerez à avoir accès au Contenu jusqu’à la fin de la durée minimale d’abonnement et vous resterez redevable de toutes les échéances dues et non encore réglées. Aucun autre paiement ne sera prélevé après cela.

Si vous avez souscrit à un Pass Saison EUROSPORT via un tiers (par exemple via une plateforme de téléchargement d’applications en ligne ou l’un de nos partenaires) et que vous souhaitez annuler votre souscription, vous pourrez le faire par l’intermédiaire dudit tiers. Par exemple, il pourrait être nécessaire que vous vous rendiez sur votre compte auprès dudit tiers et annuliez le renouvellement automatique pour EUROSPORT.

2. Souscrire à un autre Pass EUROSPORT qui commencerait dès la fin de votre Pass EUROSPORT actuel

Vous pouvez choisir un autre Pass EUROSPORT qui prendra automatiquement effet lorsque votre Pass EUROSPORT actuel arrivera à expiration. Par exemple, vous pouvez décider de passer d'un Abonnement mensuel à un Abonnement annuel, ou de profiter d'un prix promotionnel ou d'une offre spéciale auxquels vous êtes éligible.

Une fois que vous aurez choisi votre nouveau Pass EUROSPORT, vous pourrez voir les détails de votre Pass EUROSPORT actuel et de votre prochain Pass EUROSPORT dans la section Gérer l'Abonnement de votre Compte.

Quand puis-je souscrire à un autre Pass EUROSPORT?

Vous pouvez souscrire à un autre Pass EUROSPORT, applicable à l’expiration de votre Pass en cours, quand :

i. vous souscrivez directement auprès de nous ; et

ii. vous y êtes éligibles.

Avant de vous inscrire, nous vous indiquerons quand vous serez éligible pour souscrire à un autre Pass EUROSPORT, notamment pour vous faire profiter d’une offre.

Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous vous abonnez par l'intermédiaire d'un tiers (par exemple, via une plateforme de téléchargement d’applications en ligne ou l’un de nos partenaires).

Lorsque vous souscrivez à un autre Pass EUROSPORT pendant votre abonnement actuel qui soit applicable à l’issue de votre abonnement actuel, le renouvellement automatique sera automatiquement désactivé pour votre Pass EUROSPORT actuel. Votre nouveau Pass EUROSPORT ne sera pas activé immédiatement mais prendra effet à la fin de la durée minimale actuelle de votre abonnement.

À quelle date les paiements sont-ils prélevés ?

Le paiement de votre nouveau Pass EUROSPORT s’effectuera à la date de son entrée en vigueur, selon le mode de paiement que vous aurez choisi. Ce sera le jour suivant la fin de la durée minimale de votre Pass EUROSPORT actuel.

Si votre nouveau Pass EUROSPORT comporte une période d'accès gratuit, celle-ci commence le jour suivant la fin de votre Pass EUROSPORT actuel. Le paiement de votre nouveau Pass EUROSPORT sera alors effectué immédiatement après cette période d'accès gratuit.

Les paiements futurs dépendront du type de Pass EUROSPORT auquel vous avez souscrit. Veuillez-vous référer à l’article 1 ci-dessus pour plus d’informations sur les paiement concernant les différents Pass EUROSPORT disponibles.

Puis-je changer d'avis sur le nouveau Pass EUROSPORT ?

Vous pouvez annuler un nouveau Pass EUROSPORT à tout moment avant qu'il ne prenne effet en vous rendant sur votre Compte et en suivant les instructions en ligne pour annuler un Pass EUROSPORT à venir. Vous continuerez à avoir accès à votre Pass EUROSPORT actuel jusqu'à la fin de votre période d'abonnement en cours.

Une fois le paiement effectué pour votre nouveau Pass EUROSPORT, la manière dont vous mettrez fin à votre abonnement dépendra du type de Pass EUROSPORT auquel vous avez souscrit. Voir ci-dessus pour plus de détails sur la manière d'annuler les différents Pass EUROSPORT disponibles.

Dernière mise à jour: [●] Avril 2020