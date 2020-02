POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES À DESTINATION UNIQUE

Dplay Entertainment Limited immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 09615785 dont le siège social est sis Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB, Royaume-Uni.

Nous exploitons Eurosport Player et les sites Web Eurosport, ainsi que les applications Eurosport Player et Eurosport mises à disposition sur certains téléphones mobiles et d’autres appareils connectés (collectivement, les « Services »). Notre Politique de confidentialité explique comment nous collectons et utilisons les informations auprès de vous et à votre sujet lorsque vous consultez nos sites Web ou applications, créez un compte ou interagissez autrement avec nous. La présente politique en matière de cookies explique comment nos prestataires de services et nous-mêmes utilisons les cookies et les technologies similaires, ainsi que vos options à ce sujet.

De plus amples informations sur notre utilisation des cookies sont présentées dans chaque section ci-dessous :

QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?

QUI EST SUSCEPTIBLE D’INSTALLER DES COOKIES SUR VOTRE APPAREIL, ET DANS QUEL BUT ?

QUELLE EST LA DURÉE DE VIE DES COOKIES ?

COMMENT ACCEPTER OU REFUSER L’INSTALLATION DE COOKIES SUR VOTRE APPAREIL ?

NOUS CONTACTER

EXPLICATION DES COOKIES ET AUTRES TECHNOLOGIES DE SUIVI QUE NOUS UTILISONS DANS LES SERVICES

Comme de nombreuses entreprises, nous utilisons des cookies et d’autres technologies de suivi pour que vous tiriez le meilleur parti de nos Services. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples des technologies de suivi qui peuvent être utilisées, selon la façon dont vous consultez et interagissez avec les Services.

Cookies

Les « Cookies » sont des petits fichiers texte d’un site Web qui sont stockés sur votre ordinateur, votre téléphone portable ou tout autre appareil. Les cookies contiennent généralement des informations associées à votre navigateur Web, telles que des préférences de sites Web, des informations de connexion ou un ID utilisateur. Ces informations permettent aux services en ligne de vous reconnaître lorsque vous interagissez avec les Services ou les consultez à nouveau.

Autres technologies de suivi

Tout comme les autres services en ligne et applications mobiles, nous utilisons des cookies et d’autres technologies telles que les balises Web/GIF, les pixels, les balises de page, les scripts intégrés et d’autres technologies de suivi. Ces technologies sont composées de petits fichiers d’images transparents ou d’autres codes de programmation Web qui enregistrent la manière dont vous interagissez avec les Services. Elles sont souvent utilisées conjointement avec les cookies du navigateur Web ou d’autres identifiants associés à votre appareil. Voici une description plus détaillée de certains des autres types de technologies de suivi que nous utilisons dans les Services :

Les Pixels sont de petites images sur une page Web ou dans un e-mail. Les pixels collectent des informations sur votre navigateur ou votre appareil, et peuvent définir des cookies.

Le Stockage local permet de stocker les données localement sur votre navigateur ou votre appareil, et inclut le stockage local HTML5 et le cache du navigateur.

Les SDK sont des blocs de code fournis par nos partenaires qui peuvent être installés dans nos applications mobiles. Les SDK nous aident à comprendre comment vous interagissez avec nos applications mobiles et recueillent certaines informations sur l’appareil et le réseau que vous utilisez pour accéder à l’application. Les SDK peuvent collecter des identifiants associés à votre appareil ou à nos applications.

UTILISATION DES COOKIES ET AUTRES TECHNOLOGIES DE SUIVI

Nos prestataires de services et nous-mêmes pouvons utiliser des cookies et des technologies de suivi lorsque vous interagissez avec les Services pour diverses raisons, tel que décrit en détail ci-dessous.

Utilisation strictement nécessaire . Nous utilisons des cookies et d’autres technologies de suivi pour l’administration du système, afin de surveiller le trafic, d’empêcher toute activité frauduleuse, d’améliorer la sécurité des Services et de fournir les fonctionnalités de base des Services, telles que la création de votre compte et la connexion.

Utilisation liée aux fonctionnalités. Nous utilisons des cookies et autres technologies de suivi pour savoir si vous avez déjà consulté les Services et pour rendre les Services plus faciles à utiliser, notamment avec la mémorisation de vos préférences et paramètres.

Analyse et performance. Nous utilisons des cookies et autres technologies de suivi pour évaluer les performances des Services, recenser les visiteurs des Services et surveiller la façon dont les utilisateurs parcourent et utilisent les Services ; le but étant d’améliorer les performances et le contenu proposé.

Personnalisation. Nous pouvons utiliser des cookies et autres technologies de suivi pour fournir des contenus personnalisés et un marketing « ciblé » (marketing de Dplay Entertainment Limited) en fonction de la manière dont vous interagissez avec nos Services.

Ciblage. Nous pouvons utiliser des cookies pour enregistrer votre utilisation de nos Services, les pages que vous avez consultées et les liens que vous avez suivis. Nous utiliserons ces informations pour rendre nos Services et la publicité plus adaptés à vos centres d’intérêt. Nous pouvons également partager ces informations avec des tiers à cette fin.

Boutons de partage social

Nous pouvons éventuellement vous offrir la possibilité de partager du contenu Eurosport avec d’autres personnes ou bien rendre publics votre visionnement et votre appréciation dudit contenu en cliquant sur des boutons de partage social tels que Recommander (Facebook, Google+), Tweet (Twitter) ou bien Envoyer par e-mail.

Même si vous n’utilisez pas les boutons de partage social sur les Services, les réseaux sociaux ayant fourni des boutons de partage social peuvent vous identifier par leur intermédiaire. En effet, le simple fait que votre compte de réseau social soit activé sur votre appareil (session ouverte) lorsque vous naviguez dans les Services peut permettre à ce réseau de suivre votre activité de navigation dans les Services.

Espaces publicitaires

Des cookies sont susceptibles d’être installés sur votre appareil par l’intermédiaire d’espaces publicitaires figurant dans les Services.

Ces cookies peuvent être installés au niveau du contenu publicitaire affiché dans nos espaces publicitaires soit par les annonceurs, soit par leurs fournisseurs de publicité (serveurs publicitaires de tiers) tels que des consultants en communication, des agences de mesure d’audience ainsi que des fournisseurs d’annonces publicitaires ciblés : les cookies sont associés au contenu publicitaire.

Les raisons principales pour lesquelles les annonceurs et les serveurs publicitaires de tiers utilisent les cookies sont :

pour effectuer le décompte du nombre d’affichages du contenu publicitaire dans nos espaces dédiés, pour identifier les publicités affichées et pour calculer les sommes dues aux parties prenantes (agences de communication, régies publicitaires, médias publicitaires, etc.) ;

la collecte de statistiques ;

pour rassembler des données de navigation sur les appareils allant consultant les Services et, par exemple, pour limiter le nombre d’affichages d’une publicité et/ou bien pour permettre à des publicités d’apparaître dans un ordre déterminé ;

pour identifier votre appareil lorsque et quand vous naviguez ensuite sur tout site ou service tiers sur lequel ces serveurs publicitaires de tiers émettent également des cookies et, le cas échéant, pour adapter ces sites et services de tiers, ou leurs publicités, à toutes données de navigation provenant de votre appareil qu’ils pourraient connaître ; et

pour déterminer si une campagne publicitaire particulière a produit les résultats désirés en dénombrant les personnes ayant cliqué sur le contenu publicitaire ou ayant visité le site Web de l’annonceur après avoir visionné la publicité sur les Services.

Des cookies peuvent également être installés sur nos espaces publicitaires par la société chargée de gérer nos espaces publicitaires : la régie publicitaire. Ces cookies permettent à celle-ci de :

faire la comptabilisation indispensable des sommes dues aux diverses parties prenantes et de rassembler les chiffres ;

personnaliser ses espaces publicitaires sur votre appareil selon vos préférences d’affichage ;

personnaliser le contenu publicitaire affiché sur votre appareil par l’intermédiaire de nos espaces publicitaires en fonction de vos schémas de navigation et de votre emplacement géographique ;

personnaliser le contenu publicitaire affiché sur votre appareil par l’intermédiaire de nos espaces publicitaires en fonction de vos schémas de navigation sur les sites de tiers.

EXEMPLES DE COOKIES ET AUTRES TECHNOLOGIES DE SUIVI UTILISÉS DANS LES SERVICES

Le tableau ci-dessous détaille les types de cookies utilisés sur les sites Web Eurosport Player et Eurosport :

Adobe Experience Cloud (exemples : AMCV_###, Demdex, DST, AAMC_####). Les cookies de ce fournisseur analysent les données du trafic Internet et optimisent la plateforme Adobe.

Dplay Entertainment Limited (exemples : st, s_cc). Les cookies de ce fournisseur sont utilisés pour la gestion de l’identité/de la connexion de l’utilisateur, et le suivi du Consentement relatif aux cookies

Freewheel (par exemple, ha _sc, opt_out). Les cookies de ce fournisseur sont utilisés pour des fonctionnalités de services publicitaires tiers, notamment pour cibler les publicités adressées aux utilisateurs en fonction de leur comportement.

Mux (par exemple, muxData). Les cookies de ce fournisseur sont utilisés pour les mesures de performances du streaming vidéo et les statistiques sur le type de périphérique utilisateur et la géolocalisation.

Kantar/MMS (par exemple, MMS, Kantar TNS). Les cookies de ce fournisseur suivent les visites et les vues de vidéos pour produire des statistiques agrégées requises à des fins légales, réglementaires ou sectorielles, et permettre la vérification de nos chiffres concernant les visiteurs et/ou les consommateurs.

Nos prestataires de services fournissent également des technologies de suivi dans nos applications mobiles Eurosport Player et Eurosport pour notre compte, telles que :

Mux. Nous utilisons ce logiciel d’analyse pour étudier l’utilisation des Services en surveillant la consommation et les performances des lecteurs vidéo, ainsi que les statistiques sur les types de périphériques des utilisateurs et la géolocalisation. Ce logiciel nous permet de vérifier les performances du site et de le rendre aussi facile à utiliser et utile que possible.

Adobe. Ce tiers fournit des services d’analyse et d’engagement utilisateur pour l’application mobile Eurosport. Les informations collectées par ce fournisseur nous permettent de mesurer l’engagement des utilisateurs avec l’application et de fournir du contenu, du marketing « ciblé » (marketing d’Eurosport) et des publicités tierces pertinentes.

Freewheel. Permet aux tiers d’afficher des publicités dans le Service.

Crashlytics by Fabric (Google). (Android uniquement) Ce tiers fournit des analyses sur les performances et le comportement de l’application, notamment avec la détection des collisions et des rapports d’erreurs.

Kantar/MMS. Ces tiers suivent les visites et les vues de vidéos pour produire des statistiques agrégées requises à des fins légales, réglementaires ou sectorielles, et permettre la vérification de nos chiffres concernant les visiteurs et/ou les consommateurs.

QUELLE EST LA DUREE DE VIE DES COOKIES ?

Nos sites Web utilisent plusieurs catégories de cookies dont :

Cookies de session : Des cookies de session sont créés de façon provisoire dans votre sous-répertoire de navigateur lors de votre passage sur un site Web et sont automatiquement détruits lorsque vous quittez le site Web.

Cookies permanents : Contrairement aux cookies de session, les cookies permanents sont réactivés lorsque vous revenez sur le même site Web, et demeurent dans le sous-répertoire de votre navigateur jusqu’à leur expiration (normalement au terme d’une période de 12 mois).

Cookies sécurisés : Les cookies sécurisés sont une catégorie de cookies transmis par une connexion HTTP encryptée. Lors de l’installation du cookie, le système de sécurité informe le navigateur que le cookie ne doit être renvoyé à l’application que sous des connexions encryptées.

Cookies de tiers : Un cookie de tiers est installé sur votre disque dur par un site provenant d’un domaine autre que celui que vous êtes en train de visiter (à titre d’exemple, lorsque le contenu du site Web, des publicités le cas échéant, constitue un domaine de tiers). Les cookies de tiers sont installés afin qu’un site puisse retrouver quelque chose à votre sujet par la suite. Ces cookies sont installés par des tiers et nous n’avons aucun regard sur la façon dont ils sont installés.

Cookies du même site : Les cookies du même site permettent aux serveurs de savoir qu’un cookie ne devrait pas accompagner des requêtes intersites définies, ce qui offre un certain niveau de protection contre des tentatives de contrefaçon intersites. Les cookies du même site sont incompatibles avec plusieurs navigateurs.

VOS OPTIONS CONCERNANT LES COOKIES ET AUTRES TECHNOLOGIES DE SUIVI

Lorsque vous consentez aux cookies dans nos Services, vous consentez également à la collecte, à l’utilisation et au partage de vos données à caractère personnel par notre société et les tiers énumérés ci-dessus, sous réserve de leurs politiques de confidentialité. Sans limiter ce qui précède, vous consentez expressément à l’utilisation des cookies et à la collecte, à l’utilisation et au partage de vos données à caractère personnel par notre société avec Google (p. ex., en relation avec l’utilisation de Google Analytics sur notre site).

Vous pouvez contrôler la manière dont les cookies sont installés sur votre appareil en utilisant les paramètres de votre navigateur et, dans certains cas, les paramètres de votre appareil mobile.

Paramètres du navigateur

Vous pouvez autoriser, refuser ou désactiver des cookies des sites Web en modifiant vos paramètres de navigation. Si vous désactivez un cookie déjà installé sur votre appareil ou navigateur, il ne sera plus actif, mais ne disparaîtra pas de votre appareil ou navigateur avant la fin de sa durée de vie. Mais veuillez noter que le blocage de tous les cookies peut entraver votre accès à une partie des Services ou bien affecter la performance, l’efficacité ou la personnalisation de la prestation proposée par nos Services.

Chaque navigateur est paramétré différemment. Il vous faut suivre les instructions données par le fournisseur de votre navigateur. Si vous utilisez différents appareils, assurez-vous de bien paramétrer chaque navigateur individuel en fonction de vos préférences.

Connexion aux réseaux sociaux

Les politiques de confidentialité des réseaux sociaux devraient vous permettre d’exercer vos choix en matière de cookies, surtout en paramétrant votre compte utilisateur sur chaque réseau.

Paramètres des appareils mobiles

Votre appareil mobile peut proposer des paramètres qui vous permettent d’exprimer le choix de ne pas obtenir d’informations sur votre utilisation des publicités mobiles basées sur les centres d’intérêt. Sur votre appareil iOS, ce paramètre s’appelle « Suivi publicitaire limité » et sur votre appareil Android « Désactiver la personnalisation des annonces » ou « Désactiver les annonces par centres d'intérêt ».

Pour en savoir davantage sur les cookies

Vous pouvez obtenir davantage d’informations sur la manière de vérifier les cookies qui ont été installés et de les gérer en consultant les sites https://www.allaboutcookies.org et https://www.ghostery.com/.

NOUS CONTACTER

Pour toute question concernant la présente politique en matière de cookies, veuillez contacter notre Délégué à la protection des données à l’adresse DPO@discovery.com .

Nous pouvons modifier et mettre à jour périodiquement notre liste de cookies (ou de technologies similaires). La version la plus à jour est publiée dans nos Services. Nous vous recommandons de lire régulièrement la présente Politique en matière de cookies. Si nous apportons des modifications majeures à la présente politique, nous prendrons des mesures supplémentaires pour vous informer de ces changements.