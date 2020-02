Terms of Use: French Law - French (Part 1)

Eurosport Player vous permet d'accéder à une large gamme de chaînes linéaires, émissions en direct et contenus sportifs en différé, récits sportifs, informations, biographies et commentaires sportifs (les « Contenus d'Eurosport ») diffusés sur Internet sur certains appareils de télévision, ordinateurs et autres dispositifs connectés à Internet compatibles et inscrits (les « Terminaux de réception Eurosport Player »).

Eurosport Player vous est proposé par Dplay Entertainment Limited, une société de droit anglais, immatriculée en Angleterre et aux Pays de Galles sous le numéro de société : 09615785 et dont le siège social est sis Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Royaume-Uni (« Dplay »).

N° de TVA intracommunautaire : GB 115 1599 24

Adresse e-mail : customerservice@eurosportplayer.com

Ces Conditions générales d'utilisation régissent votre utilisation d'Eurosport Player et constituent votre contrat avec nous. Utilisés dans ces Conditions générales d'utilisation, « Eurosport Player », « service Eurosport Player », « nos services » ou « les services » désignent les services en ligne qui sont fournis par Dplay pour découvrir et regarder les Contenus d'Eurosport, notamment toutes les caractéristiques et fonctionnalités, recommandations et avis, le site web, les interfaces utilisateur, et tous les contenus et les logiciels associés à Eurosport Player.

En vous abonnant à Eurosport Player, vous confirmez que vous êtes lié par ces Conditions générales d'utilisation, notamment par toute modification de ces dernières ou des services, conformément à ces Conditions générales d'utilisation.

Pour utiliser le Service Eurosport Player, vous devez disposer d'un accès à Internet et d'un Terminal de réception Eurosport Player.

1. Accès à Eurosport Player

Vous pouvez accéder à Eurosport Player en vous abonnant ou en achetant un ou plusieurs pass d'accès à Eurosport Player (« Votre ou vos pass » ou les « Pass Eurosport ») directement auprès de nos services. Vous trouverez des précisions sur nos offres actuelles à l’adresse suivante : https://www.eurosportplayer.com/subscribe.

Vous devez nous fournir un moyen de paiement valide, en cours et accepté que vous pouvez mettre à jour de temps à autre (« Moyen de paiement »). Les cartes de débit et de crédit sont acceptées comme Moyen de paiement.

Certains types de Pass Eurosport se renouvellent automatiquement, à moins d’en empêcher le renouvellement automatique avant la date de renouvellement suivante (pour savoir comment procéder, veuillez vous reporter à « Annulation » ci-dessous). Si vous disposez d'un pass annuel à renouvellement automatique, nous vous fournissons une notification par e-mail au moins 1 mois avant la date de renouvellement automatique qui vous rappelle que vous avez la possibilité d’empêcher le renouvellement automatique de votre Pass. Si votre Pass se renouvelle automatiquement, ce renouvellement sera de même durée que celle de votre abonnement initial (sauf indication contraire de notre part), et vous nous autorisez à prélever vos frais d'inscription sur votre Moyen de paiement.

Si vous interrompez, mettez en pause ou reprenez tout Contenu Eurosport inclus dans tout Pass Eurosport, ceci ne prolonge pas la durée de l'accès de visualisation des contenus sur ce Pass Eurosport. Une fois la période d'accès concernée expirée, vous ne pourrez plus accéder aux contenus.

Vous trouverez des précisions sur les abonnements Eurosport Player ou sur les achats que vous avez effectués directement de nous en vous connectant à notre site web, en cliquant sur l'icône-personne ou en vous connectant à l'aide de la case de connexion en haut à droite de la page et en cliquant sur l'onglet « Abonnement » situé à gauche de la page « Compte ».

2. Accès à Eurosport Player par l'intermédiaire d'un tiers

Il est possible de s'abonner ou d'acheter un Pass Eurosport par l'intermédiaire d'un tiers, ceci vous permet d'accéder à Eurosport Player par l’intermédiaire d’un tiers et/ou via notre site web sur un Terminal de réception Eurosport Player. Le prix, la durée et les contenus de tout Pass Eurosport acheté par l'intermédiaire d'un tiers, et la possibilité ou non de renouveler ce Pass Eurosport, peuvent être différents du prix, de la durée et des contenus (et de la capacité de renouvellement) de tout Pass Eurosport que vous achetez directement de nous.

Le tiers concerné vous indiquera comment accéder à Eurosport Player au moment de votre abonnement ou de votre achat d'un Pass Eurosport. Vous devrez fournir à ce tiers un moyen de paiement en cours et valide accepté par ce tiers, que vous pourrez mettre à jour de temps à autre (sous réserve des conditions de paiement de ce tiers).

Certains types de Pass Eurosport se renouvellent automatiquement, à moins d’en empêcher le renouvellement automatique avant la date de renouvellement suivante (pour savoir comment procéder, veuillez vous reporter à « Annulation », ci-dessous). Si votre Pass se renouvelle automatiquement, vous autorisez ce tiers à prélever vos prochains frais d'abonnement sur le moyen de paiement accepté par ce tiers. Des précisions sur tout remboursement auquel vous pourriez avoir droit dans ce cas sur un Pass Eurosport acheté via un tiers vous seront fournies par ce tiers.

Si vous interrompez, mettez en pause ou reprenez tout Contenu Eurosport inclus dans tout Pass Eurosport, ceci ne prolonge pas la durée de l'accès de visualisation des contenus sur ce Pass Eurosport (sauf si le tiers auprès duquel vous avez acheté votre Pass vous indique le contraire). Une fois la période d'accès concernée expirée, vous ne pourrez plus accéder aux Contenus (sauf si le tiers auquel vous avez acheté votre Pass vous indique le contraire).

Les Conditions générales de ce tiers s'appliquent à votre abonnement ou à votre paiement à ce tiers en plus de ces présentes Conditions générales d'utilisation. En cas d'incohérence entre ces Conditions générales d'utilisation et les conditions générales de ce tiers, les conditions générales de ce tiers prévalent. Par exemple, toute disposition de ces Conditions générales d'utilisation expliquant comment vous devez régler et/ou annuler votre abonnement ou achat ne s'applique pas si vous avez acheté un Pass Eurosport par l'intermédiaire d'un tiers.

Veuillez contacter le tiers concerné pour obtenir de l'aide si vous rencontrez des difficultés à accéder à Eurosport Player via le site web de ce tiers, ou sur toute application et/ou à l'aide de tout identifiant qui vous a été fourni par ce tiers.

3. Accès à Eurosport Player via un bouquet tiers

Vous pouvez également accéder à Eurosport Player en vous abonnant ou en achetant un accès via l'un de nos partenaires commerciaux qui proposent un bouquet comprenant un accès à Eurosport Player (« Bouquet tiers »). Le partenaire commercial concerné vous indiquera les détails d'accès à Eurosport Player au moment de votre abonnement ou de votre achat d'un Bouquet tiers.

Vous devrez fournir à ce partenaire commercial un moyen de paiement en cours et valide accepté par ce partenaire commercial, que vous pourrez mettre à jour de temps à autre (sous réserve de conditions de paiement de ce partenaire commercial).

Un Bouquet tiers peut se renouveler automatiquement sauf si vous en empêchez le renouvellement automatique avant la date de facturation. Dans ces circonstances, vous autorisez ce partenaire commercial à facturer vos prochains frais d'abonnement sur le moyen de paiement accepté par ce partenaire commercial. Des précisions sur tout remboursement auquel vous pourriez avoir droit dans ce cas sur un Bouquet tiers acheté via l'un de nos partenaires commerciaux vous seront fournies par ce partenaire commercial.

Si vous interrompez, mettez en pause ou reprenez tout Contenu Eurosport inclus dans tout Bouquet tiers, ceci ne prolonge pas la durée de l'accès de visualisation des contenus sur ce Bouquet tiers (sauf si le partenaire commercial auprès duquel vous avez acheté le Bouquet tiers vous indique le contraire). Une fois la période d'accès concernée expirée, vous ne pourrez plus accéder aux Contenus Eurosport (sauf si le partenaire commercial auquel vous avez acheté votre Bouquet tiers vous indique le contraire).

Si vous vous abonnez ou achetez un Bouquet tiers, les conditions générales de ce partenaire commercial s'appliquent à votre Bouquet tiers en plus de ces présentes Conditions générales d'utilisation. En cas d'incohérence entre ces Conditions générales d'utilisation et les conditions générales d'un partenaire commercial, les conditions générales de ce partenaire commercial prévalent. Par exemple, s'agissant du type de contenus auquel vous pouvez accéder sur Eurosport Player, le prix de tout Bouquet tiers et sa durée, vos droits d'annulation d'un tel Bouquet tiers (et votre accès à Eurosport Player) seront régis par les conditions générales de ce partenaire commercial, notamment tous les remboursements auxquels vous pourriez avoir droit, suite à toute annulation.

Veuillez contacter le partenaire commercial concerné si vous rencontrez toute difficulté à accéder à toute partie de votre Bouquet de tiers (pour toute question différente d’un problème technique d'accès à Eurosport Player). Votre mode d'accès aux contenus sur Eurosport Player fourni dans tout Bouquet tiers varie également de temps à autre et vous recevrez des précisions sur le mode d'accès aux contenus au moment de votre abonnement ou de votre achat de ce Bouquet tiers.

Essais gratuits, remises et promotions

1. Votre abonnement et/ou votre accès à Eurosport Player peuvent débuter par un essai gratuit, une remise ou une autre offre promotionnelle (« Période promotionnelle »). Des précisions sur votre accès à toute Période promotionnelle (par exemple, par coupon, code promotionnel ou autrement) vous seront fournies lorsqu’une telle Période promotionnelle vous sera proposée. La Période promotionnelle se prolonge pendant la période précisée au cours de l'abonnement et vise à permettre à de nouveaux membres et à certains anciens membres d'accéder à des Contenus Eurosport autrement indisponibles en cas d'achat.

2. Vous vous engagez à ne pas profiter plus d’une fois du même type de Période promotionnelle : le non-respect de cet engagement constitue une infraction aux présentes Conditions générales d’utilisation et pourra entraîner la résiliation de votre Pass Eurosport. L'éligibilité à la Période promotionnelle est déterminée par Dplay à sa seule discrétion et nous nous réservons le droit de limiter la disponibilité et/ou de révoquer toute Période promotionnelle et de placer votre compte en attente si nous déterminons que vous n'êtes pas éligible. Si vous avez décidé de vous abonner ou que vous accédez au service Eurosport Player dans le cadre d'une Période promotionnelle et/ou si vous vous êtes récemment abonné ou avez accédé au service Eurosport Player dans le cadre d'une Période promotionnelle, il se peut que vous ne soyez pas éligible à une nouvelle Période promotionnelle. Nous pouvons utiliser vos informations, telles que l'ID du terminal de réception, le moyen de paiement ou une adresse e-mail utilisés avec un Pass Eurosport existant ou récent et/ou une Période promotionnelle pour déterminer votre éligibilité. Des restrictions peuvent s'appliquer pour les combinaisons avec d'autres offres.

3. Si votre Période promotionnelle vous permet de faire un essai du Pass Eurosport, nous prélèverons un montant sur votre Moyen de paiement à la fin de votre Période promotionnelle (sauf indication contraire), le montant prélevé dépendant du type de Pass Eurosport auquel vous avez eu accès au cours de votre Période promotionnelle, sauf si vous annulez votre Pass avant la fin de la Période promotionnelle. Pour connaître la date à partir de laquelle vous serez prélevé et le prix du Pass Eurosport à partir de cette date, consultez notre site web en cliquant sur l'icône-personne ou en vous connectant à l'aide de la case de connexion en haut à droite de la page et en cliquant sur l'onglet « Abonnement » à gauche sur la page « Compte ».

Facturation

1. Informations de facturation. Les informations de facturation détaillées figurent sur notre site web. Ces prix s'entendent TTC, mais ils ne comprennent pas tous frais de transaction tiers pouvant s'appliquer.

2. Facturation Le coût total de l'achat du Pass Eurosport que vous achetez directement de nous sera facturé tel que précisé dans l'onglet « Abonnement » sur votre page « Compte » à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur l'icône-personne ou en vous connectant à l'aide de la case de connexion située sur le côté droit de notre site web. Une ventilation du coût de votre Pass sera établie dans l'e-mail que nous vous enverrons lors de l'abonnement ou de l'achat et cette ventilation permettra d'établir le prix, toutes taxes comprises et/ou frais de transaction qui peuvent s'appliquer à votre achat (le cas échant). Dans certains cas, votre date de paiement peut changer, par exemple, si votre Moyen de paiement n'a pas été prélevé correctement ou si votre abonnement à Eurosport Player a commencé le 31 de tout mois et que le mois suivant n'a que 30 jours. Pour visualiser la prochaine date de paiement, cliquez sur l'onglet « Abonnement » sur votre page « Compte » à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur l'icône-personne ou en vous connectant à l'aide de la case de connexion située sur le côté droit de notre site web.

3. Moyen de paiement. Vous pouvez modifier votre moyen de paiement en cliquant sur le lien « Mettre à jour mes informations de paiement » dans l'onglet « Abonnement » sur votre page « Compte » à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur l'icône-personne ou en vous connectant à l'aide de la case de connexion située sur le côté droit de notre site web. En cas de refus de paiement, suite à une expiration, ou d’insuffisance de fonds ou pour toute autre raison, et que vous ne modifiez pas votre Moyen de paiement, ou annulez votre compte, nous pouvons suspendre votre accès au Service Eurosport Player jusqu'à ce que nous ayons obtenu un Moyen de paiement valide. Lorsque vous modifiez votre Moyen de paiement, vous nous autorisez à continuer à facturer le Moyen de paiement mis à jour et vous restez redevable de tout montant non collecté. Ceci peut entraîner une modification de vos dates de facturation. Pour certains Moyens de paiement, l'émetteur de votre Moyen de paiement peut vous facturer certains frais, tels que des frais de transaction à l'étranger ou autres frais relatifs au traitement de votre Moyen de paiement. Les frais de taxe locale peuvent varier en fonction du Moyen de paiement utilisé. Vérifiez les détails avec votre prestataire de service de Moyen de paiement.

4. Traitement du paiement. Nous faisons appel à des tiers (notamment d'autres sociétés appartenant au groupe Dplay), agents et sous-traitants (« Chargés du traitement des paiements ») pour traiter les transactions de cartes de crédit ou autres moyens de paiement. Au cours du processus d'abonnement, vous devez nous fournir des informations qui permettent à nos Chargés du traitement des paiements de collecter les paiements pour notre compte et vous autorisez de tels Chargés du traitement des paiements à collecter les paiements pour notre compte. En cas d'échec d'un paiement, les Chargés du traitement des paiements concernés vont tenter à nouveau de collecter le paiement, mais s'ils ne peuvent traiter un paiement, vous ne pouvez plus utiliser/accéder à la partie du service concernée par l'échec de paiement. Les informations que vous nous fournissez au cours du processus d'abonnement seront stockées dans le compte que vous avez chez nous avec les coordonnées votre Moyen de paiement et ce Moyen de paiement sera prélevé à chaque fois que vous achetez un nouveau Pass Eurosport, à moins que vous ne changiez de Moyen de paiement (se reporter à « Moyen de paiement ci-dessus pour voir comment y procéder). Si vous vous abonnez à Eurosport Player à la suite d'une offre d'essai gratuit, un paiement devra peut-être être autorisé par votre banque, mais nous ne prélevons aucun montant. Vous devez néanmoins savoir que ceci peut avoir une incidence sur votre solde disponible ou votre limite de crédit.

5. Modifications de prix. Nous pouvons modifier les conditions de vos Pass Eurosport et toute partie de notre service (notamment le prix de l'un ou de plusieurs de nos Pass Eurosport et/ou d'autres types d'abonnement) de temps à autre. Nous pouvons augmenter nos prix : si le coût de la prestation des services augmente (par exemple, lorsque nous devons payer plus cher des tiers pour obtenir leurs contenus), nous introduisons de nouveaux programmes, contenus et services, nous modifions la façon dont nous structurons le service, nous investissons dans l'amélioration de notre assistance clientèle et/ou en cas d'augmentation d'autres coûts associés au fonctionnement du service.

En outre, nous fournissons nos services sur une base constante et nous ne pouvons prévoir ce qui pourrait changer à l'avenir. Ceci signifie que nous pouvons augmenter nos prix pour des motifs différents de ceux indiqués ci-dessus.

Nous vous fournissons un préavis d'un minimum de 30 jours avant toute augmentation de prix et vous êtes en droit d'annuler votre abonnement avant l'entrée en vigueur de l'augmentation du prix.