Terms of Use: French Law (Part 2)

Annulation

Il se peut qu’une durée minimale de souscription s’applique et que votre contrat se renouvelle automatiquement pour une durée égale à celle de votre souscription initiale. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre rubrique Foire aux questions à l’adresse suivante : https://help.eurosport.com/hc/fr. Si votre Pass Eurosport se renouvelle automatiquement, vous pouvez en empêcher le renouvellement automatique à tout moment. Pour obtenir des précisions sur vos droits concernant cette procédure, veuillez consulter notre rubrique Foire aux questions à l’adresse suivante : https://help.eurosport.com/hc/fr. Dans la mesure autorisée par la loi en vigueur, les paiements qui nous sont effectués ne sont pas remboursables et nous ne fournissons pas de remboursement ou de crédit pour toute période d'abonnement partielle ou tout Contenu Eurosport que vous n'auriez pas encore regardé. Pour empêcher que votre abonnement ne soit automatiquement renouvelé, cliquez sur l'onglet « Abonnement » sur votre page « Compte » à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur l'icône-personne ou en vous connectant à l'aide de la case de connexion située sur le côté droit de notre site web.

Si vous vous êtes abonné à Eurosport Player à l'aide de votre compte chez un tiers et que vous souhaitez résilier votre abonnement Eurosport Player, vous devrez y procéder par l'intermédiaire de ce tiers, par exemple, en accédant à votre compte chez le tiers concerné en désactivant le renouvellement automatique ou en vous désabonnant du service Eurosport Player via ce tiers. Les informations de facturation relatives à votre abonnement à Eurosport Player vous seront indiquées par ce tiers et peuvent être consultées en accédant à votre compte chez ce tiers concerné.

Service Eurosport Player.

1. Restrictions liées à l'âge. Vous devez avoir 18 ans, ou l'âge de la majorité dans votre province, territoire ou pays pour vous abonner à certains Contenus Eurosport. Les mineurs sont autorisés à utiliser le service Eurosport Player uniquement sous la supervision d'un adulte.

2. Utilisation exclusivement personnelle. Le service Eurosport Player et tous contenus visualisés via le service Eurosport Player sont proposés à des fins personnelles et non commerciales. Au cours de votre abonnement à Eurosport Player, nous vous accordons une licence limitée, non exclusive et incessible d'accéder au service Eurosport Player et de visualiser les Contenus d'Eurosport. Sauf s'agissant de la licence limitée précédente, aucun droit, titre ou intérêt ne vous est cédé. Vous acceptez de ne pas utiliser le service Eurosport Player pour des projections publiques.

3. Modifications du service Eurosport Player. Dplay modifie régulièrement le service Eurosport Player, notamment la bibliothèque de contenus, ce qui peut également exiger des périodes de maintenance et de réparations.

Nous pouvons modifier, remplacer ou supprimer tout service, caractéristique ou fonctionnalité ou chaîne ou contenu fournis dans le cadre d'un service, à tout moment.

Il arrive que parfois, nous ne puissions vous prévenir de toutes les périodes de maintenance et/ou de réparations et/ou des modifications de contenus, par exemple, si vous avez acheté un Pass Eurosport qui vous permet d'accéder au service Eurosport Player pendant une courte durée. Vous devez consulter régulièrement le site web pour connaître les Contenus Eurosport disponibles.

Si nous devons procéder à une modification importante du service pour lequel vous avez payé, nous faisons de notre mieux pour vous prévenir 30 jours à l'avance de telles modifications conformément à ces Conditions générales d'utilisation.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que les modifications de nos services ou de nos prix n'auront pas d'incidence négative pour vous au cours de la période d'utilisation concernée, s'agissant des services que vous avez payé et qui n'ont pas encore expirés. Si vous avez choisi un abonnement forfaitaire qui se renouvelle automatiquement à la fin de la période d'utilisation, nous faisons de notre mieux pour vous prévenir de toute modification susceptible d'avoir une incidence significative pour vous au cours d'une période d'utilisation future dans un délai d'au moins 30 jours avant le début de cette période, ainsi, vous pouvez annuler les services avant le début de cette période. Si vous n'annulez pas votre abonnement au service Eurosport Player après une telle notification de modification de notre part, et avant la mise en œuvre de ces changements, et que vous continuez à utiliser ces services, nous considérons que ceci signifie que vous acceptez le service modifié.

Si nous devons procéder à des modifications significatives du service pour lequel vous avez payé et ayant une incidence significative pour vous au cours de votre période d'utilisation, nous vous préviendrons et vous donnerons la possibilité de résilier le service.

4. Restrictions relatives à la disponibilité du Contenu. Certains des Contenus Eurosport peuvent être disponibles uniquement sur une base restreinte (« Contenus éditoriaux »). Les limites qui s'appliquent peuvent comprendre des restrictions relatives au nombre de Contenus éditoriaux par compte, le nombre maximum de terminaux pouvant comprendre des Contenus éditoriaux, le délai imparti pour commencer à regarder les Contenus éditoriaux et la durée au cours de laquelle les Contenus éditoriaux restent accessibles. Les limitations peuvent également dépendre du programme d'abonnement que vous choisissez et de toute restriction imposée par nos partenaires commerciaux. Vous pouvez faire l'objet d'une limitation du nombre de Terminaux de réception Eurosport Player que vous pouvez inscrire et/ou utiliser en même temps pour accéder au service Eurosport Player. Si une limitation du nombre de Terminaux de réception Eurosport Player s'applique, vous pouvez être soumis à une limitation du nombre de fois et des périodes au cours desquelles vous pourrez échanger vos Terminaux de réception Eurosport Player. Dans la mesure autorisée par la loi en vigueur, nous ne procédons à aucun remboursement ou crédit pour toute interruption provoquée par une quelconque limitation de la disponibilité de tout Contenu Eurosport. Se reporter aux Foire aux questions à l’adresse suivante : https://help.eurosport.com/hc/fr pour de plus amples informations sur l'accès à Eurosport Player hors de votre Pays de résidence.

5. Votre utilisation du service Eurosport Player. Vous acceptez d'utiliser le service Eurosport Player, notamment toutes les caractéristiques et fonctionnalités qui y sont associées, conformément à toutes les lois en vigueur, règles et réglementations, ou autres restrictions d'utilisation de l'utilisation des services ou des contenus y figurant. Vous vous engagez à ne pas accéder ni visionner Eurosport Player par le biais d’un serveur proxy (Virtual Proxy Network – VPN), ni archiver, télécharger de façon permanente, reproduire, diffuser, modifier, afficher, présenter, publier, fournir sous licence, créer des travaux dérivés, proposer à la vente, ou utiliser (sauf tel qu'autorisé de façon explicite dans ces Conditions générales d'utilisation) les contenus et les informations figurant sur le service Eurosport Player ou obtenues par le biais ou à partir de ce dernier. Vous acceptez également de ne pas : circonvenir, supprimer ; altérer, désactiver, dégrader ou perturber toute protection des contenus du service Eurosport Player ; ni utiliser tout robot, robot d'indexation de page, scraper ou autre moyen automatisé pour accéder au service Eurosport Player, ni décompiler, procéder à toute ingénierie inverse ou désassembler tout logiciel ou autre produit ou processus accessibles via le service Eurosport Player ; insérer tout code ou produit ou manipuler les contenus du service Eurosport Player de quelque manière que ce soit, utiliser toute exploration de données, collectes de données ou méthodes d'extraction, ou transférer tout contenu vers tout Terminal de réception autorisé ou tenter d'accéder au service ou aux contenus via tout support ou Terminal de réception différent de vos Terminaux de réception Eurosport Player enregistrés. En outre, vous acceptez de ne pas télécharger, publier, envoyer par e-mail ou autrement envoyer ou transmettre tout matériel conçu afin d'interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité de tout logiciel informatique ou matériel ou équipement de télécommunications associé au service Eurosport Player, notamment tous virus informatiques ou autre code informatique, fichiers ou programmes. Nous pouvons résilier ce contrat ou vous interdire d'utiliser nos services si vous commettez une violation de ces Conditions générales d'utilisation ou si vous participez à toute utilisation illégale ou frauduleuse des services.

6. Votre connexion Internet et les Terminaux de réception Eurosport Player

La qualité de l'affichage des Contenus d'Eurosport peut varier d'un Terminal de réception à l'autre, et peut être affectée par de nombreux facteurs, tels que votre emplacement, le débit disponible et/ou la vitesse de votre connexion Internet. La disponibilité est soumise à votre service Internet et aux capacités de votre appareil. Tous les contenus ne sont pas disponibles sous tous les formats et tous les programmes d'abonnements ne vous permettent pas de recevoir des contenus sous tous les formats. De temps à autre, un fabricant d'appareils ou le fournisseur d'un système d'exploitation d'un Terminal de réception peut imposer des changements qui limitent ou empêchent votre utilisation d'Eurosport Player sur ce terminal. Dans un tel cas, nous ferons de notre mieux pour vous prévenir de ces changements, mais nous ne disposons d'aucun contrôle sur ces fabricants et fournisseurs et par conséquent, nous ne pouvons pas toujours être à même de vous prévenir.

Pour des raisons de sécurité et pour protéger les droits des contenus de nos partenaires, Eurosport Player peut ne pas être compatible avec un Terminal de réception dans lequel les limitations incluses dans le système d'exploitation ont été supprimées ou altérées (connu sous le nom de débridage).

Vous êtes responsable de tous les frais d'accès à Internet. Veuillez garder à l'esprit que la visualisation de torrent audiovisuel peut utiliser un volume important de données. Vous devez demander à votre fournisseur d'accès Internet les frais possibles d'utilisation des données Internet. Le temps nécessaire pour commencer à regarder un Contenu Eurosport est variable en fonction de nombreux facteurs, notamment votre localisation, le débit disponible, les contenus que vous avez sélectionnés et la configuration de votre Terminal de réception Eurosport Player.

Vous pouvez vérifier que votre Terminal de réception Eurosport Player et /ou vos navigateurs sont compatibles avec le service Eurosport Player avant de vous abonner à Eurosport Player. Vous trouverez des précisions sur la compatibilité dans notre rubrique Foire aux questions à l’adresse suivante : https://help.eurosport.com/hc/fr.

Si vous accédez à Eurosport Player à l’aide d’une boutique d'applications de tiers, nous vous recommandons d'accepter les mises à jour de l'appli dès qu'elles sont disponibles. Vous pouvez également devoir mettre à jour le système d'exploitation de votre Terminal de réception.

7. Logiciel Eurosport Player. Le logiciel Eurosport Player a été conçu par, ou pour, Dplay et pour permettre la visualisation des Contenus Eurosport via les Terminaux de réception Eurosport Player. Le logiciel Eurosport Player peut varier d'un Terminal de réception et d'un support à l'autre et les fonctionnalités peuvent également varier entre les terminaux et d'un pays à l'autre. Vous confirmez que l'utilisation du service peut exiger le recours à un logiciel tiers soumis à des licences de tiers.

Sécurité.

Votre compte Eurosport Player vous est personnel (« Titulaire du compte ») et, en qualité de Titulaire du compte, vous êtes la seule personne en droit d'y accéder et de le contrôler. Pour conserver le contrôle du compte et empêcher toute personne d'y accéder (ceci pouvant comprendre des informations sur l'historique du compte et tout Moyen de paiement), le Titulaire du compte doit conserver le contrôle des Terminaux de réception Eurosport Player utilisés pour accéder au service et ne pas révéler à quiconque le mot de passe ou les coordonnées de tout Moyen de paiement associé au compte. Vous êtes responsable de la mise à jour et de l'exactitude des informations que vous nous fournissez à propos de votre compte. Vous pouvez résilier votre compte ou mettre votre compte en attente pour vous protéger, protéger Dplay ou nos partenaires de toute usurpation d'identité ou autre activité frauduleuse.

Divers.

1. Droit et compétence jurisdictionnelle. Ces Conditions générales d'utilisations sont régies et interprétées conformément au droit français. Ces Conditions générales ne limitent aucun droit de protection des consommateurs dont vous pouvez vous prévaloir au titre des lois de votre pays de résidence. Cependant, si vous n'habitez pas en France, vous pouvez déposer une réclamation auprès des tribunaux de votre pays de résidence au titre des lois en vigueur dans votre pays de résidence. En outre, veuillez noter que les litiges peuvent être soumis pour règlement sur la plate-forme de Règlement en ligne des litiges de la Commission européenne à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/consumers/odr. En outre, si vous résidez en France, conformément à la loi de protection des consommateurs, nous vous proposons d'accéder à un mécanisme alternatif de résolution des litiges. Notre médiateur est Medicys, 73 boulevard de Clichy, 75009 Paris, France, site web: http://www.medicys.fr/.

2. Responsabilité. En signant ces Conditions générales d'utilisation et en utilisant toute partie du service Eurosport Player et de ses contenus, vous confirmez être responsable de vos actes et omissions. Le service peut contenir des liens vers des sites web de tiers, publicités ou offres qui ne nous appartiennent pas et sur lesquels nous n'exerçons aucun contrôle, nous nous dégageons de toute responsabilité à l'égard de ces sites, publicités ou offres. Dans la mesure la plus large autorisée par la loi, nous, nos sociétés affiliées et nos agents excluons toutes les responsabilités émanant des éléments suivants :

a. toute utilisation d'Eurosport Player non autorisée par nos soins ;

b. résiliation, suspension ou restriction du service ou des contenus Eurosport Player ou toute partie du service ou des contenus Eurosport Player conformément à ces Conditions générales d'utilisation ;

c. tout dysfonctionnement ou interruption du service dû à des circonstances imprévisibles constitutives d'événements de force majeure qui nous empêchent de respecter nos obligations envers vous ;

d. tout retard, incapacité, agissement ou défaillance relative à la fourniture du service Eurosport et des contenus émanant d'un événement de force majeure ;

e. les erreurs, virus ou bugs présents dans le service Eurosport Player ou émanant de votre utilisation de ce dernier et qui n'émanent pas de notre incapacité à respecter nos obligations au titre de ces Conditions générales d'utilisation ;

f. toute incompatibilité du service ou des contenus Eurosport Player avec tout autre logiciel ou matériel, et

g. tout agissement ou omission de tout fournisseur tiers, fabricant de Terminal de réception ou fournisseur d'un système d'exploitation d'un terminal qui échappe au contrôle raisonnable de Dplay et constitue un événement de force majeure.

Dans la mesure autorisée par la loi en vigueur, nous ne fournissons pas de remboursement ni de crédit pour toute interruption d’un contenu quelconque fourni par un partenaire commercial dans le cadre de tout Pass bouquet comprenant Eurosport (si un Pass bouquet Eurosport est proposé dans votre pays de résidence, vous trouverez des précisions sur notre site web à l’adresse suivante : https://www.eurosportplayer.com/subscribe. Veuillez contacter le partenaire commercial concerné pour des précisions.

Pour certains éléments, nous ne sommes pas en droit d'exclure notre responsabilité. Cette clause n'a pas d'incidence sur toute responsabilité que nous aurions envers vous. Si vous avez besoin d'un conseil sur vos droits, vous pouvez contacter votre organisme national de protection des consommateurs.

3. Nos droits d'annulation. Nous pouvons annuler votre contrat avec nous (ou toute partie de ce dernier) à tout moment.

Si nous annulons votre contrat avec nous (ou toute partie de ce dernier) après votre paiement pour le service, nous vous préviendrons le plus rapidement possible, et à notre seule discrétion, vous pourrez: soit (i) accéder à la partie du service concernée par le paiement pendant le reliquat de votre période d'utilisation, soit (ii) bénéficier d'un remboursement de tout reliquat de la période d'utilisation après la date de résiliation.

Dans tous les cas, nous pouvons suspendre ou restreindre immédiatement votre utilisation de tout ou d’une partie du service et/ou des contenus sans remboursement ou compensation dans les cas suivants:

a. si vous ne procédez pas à un paiement que vous nous devez si votre Moyen de paiement échoue ;

b. si vous violez ces Conditions générales d'utilisation, cependant pour des violations non graves, nous vous donnons la possibilité de rectifier la situation dans un délai de 7 jours ;

c. si nous suspectons ou pensons que vous avez commis ou pouvez commettre une activité frauduleuse à notre encontre ou à l'encontre de toute autre personne ou entreprise de par votre utilisation du service ou des contenus d'Eurosport, par exemple, si vous avez copié nos flux sur un autre site web ;

d. si vous avez agi envers notre personnel ou nos agents d'une manière qui, à notre opinion raisonnable, est inappropriée ou inacceptable et que ceci est suffisamment grave pour justifier la restriction ou la résiliation de votre utilisation de notre service ;

e. si vous avez acheté un Pass Eurosport par le biais d’un serveur proxy (Virtual Proxy Network – VPN) ;

f. si vous utilisez le service Eurosport Player de façon à nuire à la réputation et/ou aux activités de Dplay, nos filiales, nos partenaires commerciaux, et chargés du traitement des paiements et/ou tout tiers réalisant des services pour notre compte en relation avec Eurosport Player, ou

g. en cas de situation raisonnablement inévitable provoquée par des problèmes techniques ou opérationnels qui échappe à notre contrôle raisonnable et qui constitue un événement de force majeure.

4. Matériels non sollicités. Dplay refuse les matériels ou idées non sollicités pour les Contenus Eurosport et n'est pas responsable de toute similitude de tout contenu ou programmation sur tout support dans des matériaux ou idées qui lui sont transmis ou à l'une de ses filiales.

5. Assistance clientèle. Pour en savoir plus sur notre service et ses caractéristiques, ou si vous avez besoin d'aide pour votre compte, veuillez contacter notre équipe d'assistance clientèle. Pour savoir comment les contacter, veuillez consulter notre rubrique Foire aux questions à l’adresse suivante : https://help.eurosport.com/hc/fr/requests/new. En cas d'incohérence entre ces Conditions générales d'utilisation et les informations qui vous sont fournies par notre équipe d'Assistance clientèle, ces Conditions générales d'utilisation prévaudront.

6. Survie. Si toute disposition de ces Conditions générales d'utilisation est considérée comme invalide, illégale ou inapplicable, les dispositions restantes conservent leur validité, leur légalité et leur caractère exécutoire.

7. Renonciation. Dans la mesure où nous n'exerçons pas ou si nous décidons de renoncer à exercer un droit de réclamation à votre encontre auquel nous avons droit, ceci ne constitue pas une renonciation à ce droit, sauf indication contraire par écrit.

8. Cession des droits. Le contrat conclu entre vous et nous est personnel et aucun tiers ne peut en bénéficier. Vous acceptez que nous puissions céder nos droits et obligations au titre de ces Conditions d'utilisation à toute entreprise, société ou personne à condition que le service ne soit pas réduit suite à une telle cession. Vous n'êtes pas en droit de céder vos droits ou obligations au titre de ces Conditions générales d'utilisation à quiconque.

9. Modification de ces Conditions générales d'utilisation. Dplay peut de temps à autre modifier ces Conditions générales d'utilisation. Nous faisons de notre mieux pour vous prévenir au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles Conditions générales d'utilisation, sauf si les modifications doivent être mises en place rapidement pour des motifs de sécurité, de conformité à la loi ou aux règlements, dans lequel cas, nous vous préviendrons des modifications aussi rapidement que possible. SI vous continuez à utiliser le service Eurosport Player suite à toute modification de ces Conditions générales d'utilisation, nous considérons ceci comme une validation de ces Conditions générales d'utilisation modifiées. Les Conditions générales d'utilisation les plus récentes sont à tout moment consultables sur le site web Eurosport Player et nous vous préviendrons si les conditions d'utilisation changent, nous vous conseillons d'imprimer la version la plus récente et de la conserver. Si la modification vous désavantage, nous pouvons, le cas échéant, vous permettre d'annuler votre abonnement avant l'entrée en vigueur des modifications.

10. Communications électroniques. Si nous devons vous contacter (notamment pour vous fournir une « notification » tel que décrit dans ces Conditions générales d'utilisation), nous y procéderons par moyen électronique, par exemple, par e-mail ou par une notification envoyée sur votre terminal. Les notifications sont considérées comme remises à la date d'envoi. Nous vous envoyons des notifications à l'aide des coordonnées que vous nous avez transmises, et donc, par conséquent, veuillez vous assurer de nous fournir des coordonnées à jour et de nous prévenir de tout changement.

Dernière mise à jour : juin 2018