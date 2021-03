Après le lancement de la Formula E il y a quelques années, voici l'Extreme E, le nouveau championnat de SUV 100% électriques. Un événement que vous pourrez suivre à partir du 3 avril 2021 sur Eurosport.

A quoi vont ressembler les courses ?

Chaque étape se tiendra sur deux jours et prendra la forme d'une phase de groupes avec des duels entre les voitures. Les deux pilotes s'échangeront le volant au cours de chaque manche, longue de 8km chacune.

Samedi : deux séances de qualifcations

Dimanche : demi-finales et finale

A mi-chemin entre le rallye-raid et le rallycross, dix équipes mixtes s'affronteront sur cinq types de terrain tout au long de la saison. Le Championnat se déroulera dans des écosystèmes qui ont subi les effets négatifs du changement climatique et des influences humaines. En marge de la compétition, l’organisation de l'Extreme E entend mener des actions de sensibilisation incitant les spectateurs à prendre en compte l’impact de leur propre environnement.

Extreme E : Sporting Format Explanation Crédit: Eurosport

Sur quelle chaîne suivre le Extreme E ?

La compétition et ses cinq étapes seront à suivre en intégralité sur les plateformes d'Eurosport, à partir du 3 avril 2021. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici

Les écuries et les pilotes engagés

Un homme et une femme à bord, c'est la grande spécificité de cette nouvelle compétition. Parmi les pilotes, on retrouve plusieurs noms prestigieux et iconiques du sport automobile comme Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des rallyes, Carlos Sainz, double champion du monde des rallyes en 1990 et 1992 et patron de sa propre équipe, Johan Kristoffersson, triple champion du monde de rallycross ou encore le champion du monde 2009 de F1 Jenson Button.

Jenson Button et Lewis Hamilton Crédit: Getty Images

Le Britannique, qui sera également manager de sa structure JBXE Team, ne sera pas le seul habitué de la compétition reine de sport automobile. Champion du monde de F1 en 2016, Nico Rosberg a également lancé sa propre écurie avec la RXR tout comme un certain Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde, en course pour un huitième sacre, aura d'ailleurs un pilote de choix dans son écurie puisque Sébastien Loeb sera aligné dans la structure du pilote Mercedes. Le Français sera aligné avec Cristina Gutiérrez, première femme à avoir remporté une étape sur le rallye Dakar.

La multiple championne du monde de trial Laia Sainz et Jamie Chadwick, pilote de développement de Williams en Formule 1, seront de la partie tout comme Sara Price, habituée des compétitions extrêmes ou encore l'Australienne Molly Taylor, vainqueure de plusieurs rallyes en ERC et WRC.

Ecurie Pilotes ABT Cupra XE Claudia Hürtgen et Mathias Erkström Acciona | Sainz XE Team Laia Sainz et Carlos Sainz Andretti United Extreme E Catie Munnings et Timmy Hansen Hispano Suiza Xite Energy Team Christine Giampaoli Zonca et Oliver Bennett JBXE Mikaela Åhlin-Kottulinsky et Jenson Button Rosberg X Racing Molly Taylor et Johan Kristoffersson Segi TV Chip Ganassi Racing Sara Price et Kyle Leduc Veloce Racing Jamie Chadwick et Stéphane Sarrazin X44 Cristina Gutiérrez et Sébastien Loeb

Le calendrier 2021 du Extreme E

1re étape : Wadi Rum, Alula (Arabie Saoudite) : 3 et 4 avril 2021

2e étape : Lac Rose, Dakar (Sénégal) : 29 et 30 mai 2021

3e étape : Kangerlussuaq (Groenland, Danemark) : 28 et 29 août 2021

4e étape : Santarem, Para (Brésil) : 23 et 24 octobre 2021

5e étape : Terre de Feu, Ushuaia (Argentine) : 11 et 12 décembre 2021