FIA ETCR

ETCR - Adrien Tambay (Cuprea EKS) domine la "pool furious" en Hongrie

HONGRIE - Adrien Tambay (Cupra EKS) s'est montré le plus rapide en super finale de la "pool furious" et a signé un succès précieux. Le Français a devancé Tom Blomqvist (Cupra EKS) et Bruno Spengler (Romeo Ferraris).

00:02:51, il y a une heure