1er titre mondial pour le Team SRC Kawasaki France

Après une course épique à Suzuka avec Jérémy Guarnoni, Erwan Nigon et David Checa, le Team SRC Kawasaki France décroche son premier titre de Champion du Monde d’Endurance FIM EWC.

Arrivée avec une courte tête d’avance aux Suzuka 8 Hours Grand Finale, le Team SRC Kawasaki France remporte le titre de Champion du monde FIM EWC 2018-2019. C’est la première couronne mondiale pour l’équipe créée par Gilles Stafler en 2009 et qui anime depuis le championnat du monde.

Soutenu par Kawasaki Motor France, le Team SRC Kawasaki France a longtemps limité son programme sportif aux deux grandes courses françaises, les 24 Heures Motos et le Bol d’Or. L’équipe y a construit sa réputation de spécialiste de l’Endurance avec six victoires aux 24 Heures Motos et quatre succès au Bol d’Or. Avant de prendre les commandes du Team SRC Kawasaki France, Gilles Stafler faisait partie depuis 1993 du staff technique de l’équipe officielle Kawasaki France qui a conquis six titres mondiaux entre 1981 et 1996.

Gilles Stafler est aujourd’hui un team manager heureux mais éternel insatisfait. « C’est vraiment une très belle récompense pour toute l’équipe. Nous avons gagné beaucoup de courses de 24 heures mais c’est notre tout premier titre mondial. Seul le résultat compte mais notre saison n’a pas été très réussie. Après notre problème mécanique au Bol d’Or, nous avons beaucoup travaillé durant l’hiver et nous avons gagné les 24 Heures Motos. Mais nous cassons le moteur en Slovaquie. Du coup, nous avons tout donné à Oschersleben alors que le Suzuki Endurance Racing Team faisait une erreur. A Suzuka, notre absence aux pré-tests nous a handicapé en course mais le championnat se termine avec un coup de pouce du destin avec la casse moteur de la Suzuki. On aurait pu mieux faire. »

Le Team SRC Kawasaki France prépare déjà le Bol d’Or. « Nous serons au départ avec le même trio de pilotes. Nous avons résolu les pannes électroniques qui nous ont retardé l’an dernier donc l’objectif est la victoire. »

