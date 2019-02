Sébastien Gimbert attaque une saison particulière. Au guidon de la Honda Endurance Racing, le pilote français sera au départ de sa dernière édition des 24 Heures Motos le 20 avril prochain au Mans, 20 ans après sa première participation, déjà sur Honda.

GP500, championnat du monde et de France Superbike et bien sur, championnat du monde FIM d’Endurance, Sébastien Gimbert est un pilote complet et comblé. Aux 24 Heures Motos 2019, il sera le pilote engagé comptant le plus grand nombre de participations sur l’épreuve (20 participations) et il vient d’annoncer que cette saison serait son ultime année de compétition. Sébastien a la ferme intention de terminer en beauté avec l’équipe officielle britannique Honda Endurance Racing et la CBR1000RR #111

Ces 24 Heures Motos auront donc une saveur particulière pour Sébastien Gimbert qui s’est déjà imposé trois fois sur cette épreuve. Il a décroché sa toute première victoire en 2000 au guidon de la Honda VTR1000 officielle… qui portait le numéro 111 !

Sans vouloir y voir un signe du destin, Sébastien Gimbert est plutôt confiant. « La machine a bien évolué cet hiver et Honda a vraiment la volonté d’avancer et de se battre pour la victoire ». Autre atout à venir, un trio de pilotes qu’on pressent comme très impressionnant.

Honda Endurance Racing doit très bientôt officialiser les noms des deux pilotes qui se joindront à Sébastien Gimbert pour la victoire.

Plus d’informations sur Honda Endurance Racing sur https://www.fimewc.com/team/honda-endurance-racing/

L’article 20 ans de 24 Heures Motos pour Sébastien Gimbert est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com