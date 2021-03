Le 17 avril prochain, l’équipe allemande sera au départ de sa 22e saison en FIM EWC. Confiée au même trio de pilotes qu’en 2020, la Yamaha du Motobox Kremer Racing sera cette année chaussée en Dunlop.

Motobox Kremer Racing est l’une des équipes privées les plus fidèles en Championnat du Monde FIM EWC. Cette formation allemande managée par Manfred Kremer et Georg Haas se reconnait facilement en piste par sa Yamaha orange et noire frappée du numéro 65.

Pour sa première participation en 1999 aux 24 Heures Motos, Motobox Kremer Racing, qui portait alors le numéro 26, a terminé 18e.

Après 22 saisons, l’objectif et la motivation n’ont pas faibli. Cette année, Motobox Kremer Racing repart avec la ferme intention de faire sa place au plus près du Top10. L’équipe a reconduit son trio de pilotes 2020. Au guidon de la Yamaha #65, on retrouvera les Français Geoffroy Dehaye et Benjamin Colliaux et l’Allemand Stefan Ströhlein.

Le principal changement 2021 concerne les pneumatiques. Motobox Kremer Racing entrera en piste en pneus Dunlop. Stefan Ströhlein, champion 2019 IDM Superstock 600, s’est chargé de travailler les réglages de la machine en Espagne pour arriver au Mans prêt à attaquer.

