Le BMW Motorrad World Endurance Team a dominé les essais de nuit des 24 Heures Motos, qui clôturaient la première journée d’action au Mans.

Cette équipe de pointe du Championnat du Monde d’Endurance FIM a réalisé un temps de 1m36.436s pour devancer le YART - Yamaha Official Team EWC de 0.286s.ERC Endurance-Ducati s’est classé troisième, suivi de F.C.C. TSR Honda France et de Yoshimura SERT Motul, l’équipe championne du monde EWC en titre. Le Team MOTO AIN venait ensuite. Le Wójcik Racing Team, Tati Team Beringer Racing, Webike SRC Kawasaki France et Viltaïs Racing Igol ont complété le top 10.Le Wójcik Racing Team a fixé me tempo dans le Dunlop Superstock Trophy devant National Motos et le Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore.La Seconde Qualification débutera demain (vendredi) à 10h20. Cliquez ICI pour voir le chronométrage en direct.