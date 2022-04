ERC Endurance-Ducati est l’équipe à battre pour l’instant, après que les premiers essais libres de la saison 2022 du Championnat du Monde d’Endurance FIM ont eu lieu ce matin au Mans pour les 24 Heures Motos.

Xavi Forès, au guidon de la Ducati Panigale n°6, a réalisé son meilleur tour en 1m35.460s sur les 4,185 kilomètres du Circuit Bugatti, ce qui est inférieur au précédent record de Randy de Puniet (1m35.730s) établi en 2017.



Le YART - Yamaha Official Team EWC, qui a imposé son rythme lors du Pré-Test du Mans le mois dernier, a obtenu le deuxième meilleur temps grâce au 1m35.782s signé par Niccolò Canepa, tandis que BMW Motorrad World Endurance Team a pris la troisième place – malgré la chute, sans blessure heureusement, d’Illya Mykhalchyk au Virage du Musée. F.C.C. TSR Honda France s’est classé quatrième à 0.658s du quatuor de tête.



Yoshimura SERT Motul a commencé la défense de sa couronne mondiale EWC avec Sylvain Guintoli au guidon, qui a réalisé le cinquième temps en 1m36.485 s.



Claudio Corti a fini sixième pour MOTO AIN et meilleur pilote du Trophée Indépendant, suivi de Wójcik Racing, Tati Team Beringer Racing et Webike SRC Kawasaki France.



National Motos a été le concurrent le plus rapide du Dunlop Superstock Trophy avec Guillaume Raymond 10e au général sur sa Honda CB R1000 RR.



La prochaine étape pour les pilotes EWC sera la séance de qualification à partir de 16h00. CliquezICIpour les horaires en direct.

