Le tour rapide de Niccolò Canepa en 1m35.500s, parmi les pilotes classés Rouges, a permis au YART - Yamaha Official Team EWC de décrocher la pole position provisoire pour les 24 Heures Motos, première manche du Championnat du Monde d’Endurance FIM 2022.

Les nouvelles règles instaurées pour 2022 signifient que les résultats des qualifications sont basés sur la moyenne des temps des deux pilotes les plus rapides – au lieu de trois auparavant –, les résultats du quatrième n’étant pas pris en compte.



Le coéquipier de Canepa, Karel Hanika, ayant été le plus rapide des coureurs Bleus en 1m35.873s, le YART a enregistré une moyenne non officielle de 1m35.686 s.



Josh Hook, pilote Bleu, et son coéquipier Gino Rea, pilote Jaune, ont permis à F.C.C. TSR Honda France à réaliser le deuxième meilleur temps moyen officieux en 1m35.731s, devant Yoshimura SERT Motul (1m35.975s officieux) et ERC Endurance-Ducati (1m36.107s officieux).



Le BMW Motorrad World Endurance Team a établi la cinquième meilleure moyenne officieuse en 1m36.201s, suivi du Wójcik Racing Team avec une moyenne officieuse de 1m36.729 s.



Parmi les pilotes du Dunlop Superstock Trophy, Sébastien Suchet a été le plus rapide pour National Motos lors de la séance réservée aux pilotes Bleus, tout comme Baptiste Guittet sur celle des pilotes Jaunes pour le Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore, tandis que Danny Webb (Wójcik Racing Team) a été le concurrent du Dunlop Superstock Trophy à battre lors de la séance des pilotes Rouges.



Les essais de nuit auront lieu de 20h30 à 22h00. CliquezICIpour voir le chronométrage en direct.

Ad

FIM EWC Ottl appelé tardivement en EWC suite au retrait de Davies IL Y A 27 MINUTES

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC L’EWC repart pour un tour du monde en 2022 IL Y A 3 HEURES