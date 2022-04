Pour la troisième année de suite, le YART – Yamaha Official Team EWC a décroché une sensationnelle pole position provisoire pour les 24 Heures Motos, manche d’ouverture du Championnat du Monde d’Endurance FIM 2022.

Les résultats des qualifications étant basés, cette saison, sur la moyenne des chronos réalisés par les deux pilotes les plus rapides de chaque équipage, au lieu de trois auparavant, les tours de Karel Hanika (République tchèque) et Marvin Fritz (Allemagne) ont servi à déterminer quelle équipe s’alignera en tête pour le départ de la course, qui doit commencer à 15h00 CET demain (samedi).



La performance de Hanika sur la Yamaha RZF-R1 n° 7 est particulièrement impressionnante. Le Tchèque est le seul pilote à avoir bouclé les 4,185 kilomètres du Circuit Bugatti en moins de 1m35s, avec un temps de 1m34.878 s. Il a aussi confortablement éclipsé la précédente référence de Randy de Puniet au Mans, soit 1m35,730s, établie sur une Kawasaki en 2017. La pole du YART à une moyenne de 1m35.080s a été obtenue malgré la chute à basse vitesse de Niccolò Canepa (Italie) pendant son tour de rentrée lors de la session réservée aux pilotes Rouges.



L’équipe Yoshimura SERT Motul, victorieuse aux 24 Heures Motos l’année dernière et championne du monde en titre de l’EWC, s’est qualifiée en deuxième position devant F.C.C. TSR Honda France, le BMW Motorrad World Endurance Team et ERC Endurance-Ducati. Le Wójcik Racing Team est le premier concurrent de l’Independent Trophy en sixième position, suivi du Team MOTO AIN, de Webike SRC Kawasaki France, Viltaïs Racing Igol et du Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore – qui termine en tête du Dunlop Superstock Trophy suivi de National Motos, 12e derrière le Tati Team Beringer Racing engagé en Formula EWC.

