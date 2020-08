24 Heures Motos : J-7 pour une 43e édition inédite

De notre partenaire Fimewc.com

Les 24 Heures Motos 2020 s’élanceront samedi prochain à 12 h sur le circuit Bugatti au Mans. Malgré l’absence du public, les équipes sont prêtes à disputer cette 3e manche d’un championnat du Monde FIM EWC 2019-2020 bouleversé par la crise sanitaire mondiale.

Le départ d’une édition très particulière des 24 Heures Motos sera donné samedi prochain au Mans. Pour la première fois depuis 1978, la course se disputera à huis-clos avec des consignes sanitaires très strictes pour tous les participants et les équipes d’organisation en raison de la pandémie liée au Covid-19.

Inédite aussi, l’heure de départ des 24 Heures Motos 2020. Il sera donné samedi 29 août à 12 h sur le circuit Bugatti et non pas à 15 h.

Enjeu sportif renforcéTroisième manche du Championnat du Monde FIM EWC 2019-2020, l’enjeu sportif des 24 Heures Motos est encore renforcé par le bouleversement du calendrier après l’annulation du Bol d’Or et des Suzuka 8 Hours. La finale de la saison se jouera le 26 septembre au Portugal avec les 12 Heures d’Estoril pour le Championnat du monde comme pour le Coupe du monde Superstock.

Aux 24 Heures Motos, 65 points maximum sont à prendre avec la victoire et les points complémentaires de pole position et des classements après 8 h et 12 h de course. Aux 12 Heures d’Estoril, qui recevront la majoration de 150% des points à l’arrivée prévue pour la finale du championnat, 67,5 points seront encore à conquérir entre points de la victoire, de la pole position et du classement après 8 h de course.

La lutte promet donc d’être particulièrement rude sur le Bugatti le week-end prochain. 15 points seulement séparent les deux premiers au classement provisoire, Suzuki Endurance Racing Team et BMW Motorrad World Endurance Team. Derrière Wójcik Racing Team et YART Yamaha pointent respectivement à 31 et 36 points du leader. Il y a aussi de fortes ambitions de la part de VRD Igol Pierret Experiences à 48 points du leader, et de plusieurs équipes officielles malchanceuses en début de saison. Webike SRC Kawasaki France Trickstar pointe à 49 points du leader, F.C.C. TSR Honda France à 54 points et le Team ERC Endurance a 67 points à reprendre pour amener sa Ducati Panigale en tête du classement.

A vos écransPour satisfaire tous les fans d’Endurance, la course sera diffusée en direct et en intégralité sur Eurosport 2 en France comme sur les cinq continents. Elle sera également reprise en direct sur l’Equipe (France), Hulu/Nippon TV (Japon), Astro (Malaisie), Motortrend (USA) et Sky NZ (Nouvelle-Zélande).

Eurosport Events renforce aussi ses programmes pour vous faire vivre une édition exceptionnelle derrière vos écrans. Plus de détails la semaine prochaine. Restez connectés !

