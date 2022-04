Le YART – Yamaha Official Team EWC a décroché une sensationnelle pole position provisoire, sa troisième consécutive, pour les 24 Heures Motos, première manche du Championnat du Monde d’Endurance FIM 2022.

Les résultats des qualifications étant basés, cette saison, sur la moyenne des chronos réalisés par les deux pilotes les plus rapides de chaque équipage, au lieu de trois auparavant, les tours de Karel Hanika (République tchèque) et Marvin Fritz (Allemagne) ont servi à déterminer quelle équipe s’alignera en tête pour le départ de la course, qui doit commencer à 15h00 CET demain (samedi).



La performance de Hanika sur la Yamaha RZF-R1 n° 7 est particulièrement impressionnante. Le Tchèque est le seul pilote à avoir bouclé les 4,185 kilomètres du Circuit Bugatti en moins de 1m35s, avec un temps de 1m34.878 s. Il a aussi confortablement éclipsé la précédente référence de Randy de Puniet au Mans, soit 1m35,730s, établie sur une Kawasaki en 2017. La pole du YART à une moyenne de 1m35.080s a été obtenue malgré la chute à basse vitesse de Niccolò Canepa (Italie) pendant son tour de rentrée lors de la session réservée aux pilotes Rouges.



“Je suis vraiment fier de mon équipe parce qu’elle m’a donné la moto parfaite et j’ai vraiment pu faire le tour parfait. Nous sommes heureux d’être à nouveau en pole”, a déclaré Hanika, âgé de 26 ans.“C’est le résultat de notre travail acharné pendant l’hiver. Nous nous sommes également très bien entraînés ici et notre rythme est vraiment bon. Pour moi, ça a été un super tour, j’avais le timing parfait, la moto parfaite, les pneus parfaits et je suis vraiment reconnaissant envers mon équipe pour cela. Nous disons toujours qu’il est possible de faire mieux et je suis sûr que l’un d’entre nous le prouvera l’année prochaine. Mais pour l’instant, je suis vraiment heureux parce que mes coéquipiers font un excellent travail et j’apprends chaque jour avec eux. C’est incroyable d’être à nouveau en pole. Nous sommes prêts pour demain.”



L’équipe Yoshimura SERT Motul, victorieuse aux 24 Heures Motos l’année dernière et championne du monde en titre de l’EWC, s’est qualifiée en deuxième position devant F.C.C. TSR Honda France, le BMW Motorrad World Endurance Team et ERC Endurance-Ducati. Le Wójcik Racing Team est le premier concurrent de l’Independent Trophy en sixième position, suivi du Team MOTO AIN, de Webike SRC Kawasaki France, Viltaïs Racing Igol et du Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore – qui termine en tête du Dunlop Superstock Trophy suivi de National Motos, 12e derrière le Tati Team Beringer Racing engagé en Formula EWC.



Comment s’est déroulée la course à la pole position ?

Après la première séance qualificative de jeudi après-midi, qui s’était terminée avec les meilleurs temps de Karel Hanika (pilote Bleu), Gino Rea (Jaune), Niccolò Canepa (Rouge) et Kenny Foray (Vert), la seconde s’est déroulée dans des conditions sèches et ensoleillées, bien que plus fraîches, ce matin. Hanika en a profité pour prendre une nouvelle fois la tête de la séance réservée aux pilotes Bleus, en 1m34.878s, après que Josh Hook a occupé la première place pendant un certain temps. Hook a fini troisième derrière Gregg Black mais devant Markus Reiterberger et Claudio Corti. Ce dernier est l’un des pilotes ayant chuté pendant la séance, avec Christian Gamarino et Marek Szkopek.



Illya Mykhalchyk a pris initialement la tête chez les pilotes Jaunes, avant que Marvin Fritz puis Gino Rea ne le devancent, Rea terminant la séance de 20 minutes en première position avec un temps de 1m35.186 s. Fritz a pris la deuxième place, suivi de Mykhalchyk, Xavier Siméon et Xavi Fores qui a été l’un des grands perdants avec Kevin Manfredi.



Mike Di Meglio s’est montré le plus rapide dans la séance des pilotes Jaunes jusqu’à ce que Niccolò Canepa prenne l’initiative avant de chuter au virage n° 7. Di Meglio a repris la première place et a mené jusqu’aux cinq dernières minutes, puis Sylvain Guintoli a pris l’avantage. La séance s’est terminée avec le meilleur temps pour Guintoli – qui fait partie de l’équipe Yoshimura SERT Motul, championne du monde EWC en 2021 –, en 1m35.535 s. Canepa est revenu dans la course et a terminé deuxième devant Di Meglio, Jérémy Guarnoni et David Checa.



Les pilotes Verts ont été les derniers à prendre la piste, bien que leurs temps ne soient pas utilisés pour déterminer l’ordre final des qualifications. Kenny Foray a été le plus rapide devant Kazuki Watanabe, James Westmoreland, Marc Moser et Bálint Kovács.



RÉACTIONS

Formula EWC, Niccolò Canepa (YART - Yamaha Official Team EWC) :“Je suis vraiment heureux et fier de mon équipe et de mes coéquipiers. Karel a fait un temps incroyable et a été vraiment impressionnant. Nous sommes en pole position et pouvons être satisfaits. Nous nous sentons vraiment bien pour la course. Nous nous sentons bien avec la moto, nous avons un bon rythme et notre objectif est de terminer la course, mais je suis sûr que nous pouvons nous battre pour la victoire. Nous pensons avoir la machine la plus forte pour gagner la course. Quand j’ai chuté, nous avons vérifié les données et avons vu qu’il y avait un petit problème sur les freins. Je savais que j’allais rentrer au stand, donc je n’attaquais pas. J’ai été vraiment surpris de me retrouver au sol, mais quand je suis rentré, nous n’avions pas de pneus frais et j’ai dû mettre un pneu arrière ayant fait plus de 50 tours – il était impossible d’améliorer mon tour d’hier et d’être dans les 1m34s. Mais nous sommes en pole, nous sommes trois pilotes et nous avons fait la pole, et c’est suffisant.”



Trophée Dunlop Superstock, Hugo Clere (Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore) :“Nous sommes satisfaits car c’est une pole position. Nous savions que nous pouvions réaliser cette performance ce matin du fait des températures froides car ces conditions étaient, bien sûr, les meilleures pour nous. Je suis content, nous avons fait de très bons chronos, nous avons fait le job. Le plus important, maintenant, c’est la course. L’année dernière, la Yamaha n° 18 était en pole dans la classe Superstock, mais, malheureusement, nous avons eu un début de course très malchanceux et nous avons abandonné assez tôt. Nous sommes de retour en pole position et nous espérons vraiment pouvoir terminer la course. L’objectif, bien sûr, est un podium dans la catégorie Superstock.”

