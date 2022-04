FIM EWC

24H DU MANS - La moto 212 frôlent la catastrophe après un contact avec un concurrent

24 H DU MANS MOTO - Le Team Werc motors event n'est pas passé loin du drame sur cette chute. Juste avant un virage Christopher Thion heurte un concurrent et explose une durite sur sa moto 212. La fuite fait glisser l'engin et le pilote passe par-dessus et manque de peu de se faire percuter par un autre concurrent. L'intégralité des 24 heures du mans moto sont à suivre sur Eurosport.

00:01:09, il y a une heure