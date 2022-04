FIM EWC

24H du Mans Moto - BMW - Une première aux 24h du Mans moto : Une femme mécanicienne au changement de pneus

24H DU MANS MOTO – Encore un peu plus de 3h de course aux 24h du Mans moto, l’heure pour l’équipe Team LRP Poland de passer aux stands pour changer de pneumatiques et de pilote. Pour la première fois durant une course, une femme mécanicienne est en charge de la manœuvre sur la BMW pendant que Dominik Vincon laisse sa place à stefan Kershbaumer.

00:03:51, il y a 21 minutes