Bis repetita. Comme l'an dernier, la Yamaha N.7 (YART) a été la plus rapide en qualifications vendredi sur le circuit Bugatti du Mans, et partira en pole position samedi. Avec un chrono moyen de 1'35"80 moyenne établie sur le meilleur temps de chacun des trois pilotes), l'équipage formé par le Tchèque Karel Hanika, l'Allemand Marvin Fritz et l'Italien Niccolo Canepa, la Suzuki de Sylvain Guintoli notamment, et l'équipe belge BMW Motorrad World Endurance Team.

Le record de 1'35"73 réalisé par Randy De Puniet en 2017 a failli être battu : le meilleur tour d'Hanika au guidon de la Yamaha N.7 s'est établi à 2 millièmes seulement de la marque de référence. L'écurie privée Tati Team Beringer Racing a réussi l'exploit de prendre la 4e place sur la grille, avec la Kawasaki qui porte le numéro..4. En revanche, la séance a été marquée par les chutes de deux favoris: la Honda N.5 du team FCC TSR, tenante du titre, et la Kawasaki N.11 Webike SRC Kawasaki France, qui s'élanceront respectivement des 6e et 7e positions. La Ducati ERC Endurance N.6 partira de la 8e place, la Yamaha R1 N.96 du team Moto Ain de la 9e.

L'équipe Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore décroche la première place de la catégorie Superstock et la 11ème au général avec la Yamaha N.18. Les 24H motos ouvrent la saison 2021 du championnat du Monde FIM d'Endurance, réduit pour l'heure à 4 épreuves. Après l'étape mancelle, suivront les Douze heures d'Estoril au Portugal le 17 juillet, le Bol d'or les 18 et 19 septembre en France, et les 8 heures de Suzuka au Japon le 7 novembre. Les 8 heures d'Oschersleben ont été repoussées à une date qui reste à déterminer.

