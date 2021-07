Les 12 Hours of Estoril débutent officiellement aujourd’hui avec la première séance de qualifications qui débutera à 16 h heure locale au Portugal.

Après un dernier galop d’essais libres entre 11 h et 13 h sur la piste d’Estoril, les 30 équipes en lice sur les 12 Hours of Estoril vont s’affronter aujourd’hui jeudi face au chrono. La première séance qualificative aura lieu dans l’après-midi.

Les teams ont mis à profit ces deux derniers jours à Estoril pour affiner leur préparation. Pour certains, cela a permis de renforcer leurs équipages.

Après son résultat décevant aux 24 Heures Motos, le Wójcik Racing Team aligne un trio impressionnant. Aux côtés de l’Anglais Gino Rea et du Tchèque Michal Filla, l’équipe polonaise a recruté un autre anglais Michael Laverty, remplaçant habituel du YART – Yamaha Official EWC Team, en l’absence de Sheridan Morais. Le Suédois Christoffer Bergman renforce l’équipe Superstock Wójcik Racing Team 2 avec le Polonais Marek Szkopek et l’Italien Kevin Manfredi.

Le BMRT 3D Maxxess Nevers, équipe de pointe en Superstock, sera à surveiller avec l’arrivée du pilote belge de mondial Superbike Loris Cresson.

Chez National Motos, leader Superstock après sa victoire au Mans, on a recruté Enzo Boulom comme 3e pilote aux côtés de Stéphane Egea et Guillaume Antiga. Le Français Enzo Boulom est habituellement au guidon de la Yamaha du Maco Racing. Ce team est absent en raison des restrictions sanitaires en Slovaquie.

Il faut aussi saluer la ténacité du British Endurance Racing Team. Cette équipe anglaise s’élance à Estoril pour sa toute première course en FIM EWC. Les restrictions de voyage entre la Grande-Bretagne et la France les avaient empêchés de participer aux 24 Heures Motos.

50 points à prendre à Estoril16 points seulement séparent le Yoshimura SERT Motul de son plus proche rival, Webike SRC Kawasaki France Trickstar, et le BMW Motorrad World Endurance Team pointe à 20 points. Deuxième round de la saison, les 12 Hours of Estoril peuvent être une épreuve décisive avant le Bol d’Or en septembre. 50 points sont à saisir au Portugal, 35 points pour la victoire, 5 points pour la pole position et 10 points pour la place de leader après 8 h de course.

Le départ des 12 Hours of Estoril sera donné samedi 17 juillet à 9 h heure locale.

