Soutenue par Yamaha, 3ART Best of Bike est une équipe privée ambitieuse. Le team repart à l’assaut du Top10 en Championnat du Monde FIM EWC. En 2021, la R1 #36 entrera en piste en Dunlop avec Morgan Berchet, Mathieu Lagrive et Nicolas Escudier.

Avec une 8e place au classement mondial, 3ART Best of Bike a atteint son objectif la saison dernière. L’équipe française privée repart avec des ambitions similaires en 2021. On retrouvera au guidon Morgan Berchet et Mathieu Lagrive. Ces pilotes associent la jeunesse et l’expérience.

Morgan Berchet, 27 ans, a remporté la Coupe du Monde FIM Superstock 2015 avec le Team 33 Louit Moto. Il a terminé 6e des deux dernières éditions des 24 Heures Motos avec 3ART Best of Bike.

Mathieu Lagrive a décroché quatre titres de Champion du Monde FIM d’Endurance avec le Suzuki Endurance Racing Team de 2005 à 2008. A 41 ans, il reste un pilote solide et particulièrement expérimenté.

Nicolas Escudier, 26 ans, complétera l’équipage 2021. Il s’est fait remarquer en championnat de France Superbike en remportant la catégorie Challenger.

Vainqueur de la Coupe du Monde FIM Superstock en 2016, 3ART Best of Bike progresse rapidement en catégorie EWC. Équipe privée soutenue par Yamaha, elle entrera en piste en pneumatiques Dunlop cette saison avec la ferme intention de se mêler à la bagarre en haut de tableau. « Nous restons sur notre objectif d’entrer dans le Top10. Nous avons fait mieux, avoue Gabriel Michon, team manager, mais la concurrence est de plus en plus forte en EWC ».

