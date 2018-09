5 Superstocks dans le Top15

A 5 heures de l’arrivée, les équipes Superstock font le spectacle dans le haut du tableau. Le Gert56 caracole en tête de la catégorie à la 7e place devant Webike Tati Team Trick Star et No Limits Motor Team.

A 5 h de l’arrivée, le Gert56 poursuit sa route en tête de la catégorie Superstock en 7e position au Bol d’Or.

Cette équipe allemande sur BMW avec Julian Puffe, Stefan Kerschbaumer et Filip Altendorfer n’a pas quitté le Top10 depuis le début de la course. Le Team 33 Coyote Louit Moto et le Junior Team Le Mans Sud Suzuki ont contesté cette place de leader Superstock en début de course mais la Kawasaki du Team 33 Coyote Louit Moto a rétrogradé au classement sur des problèmes moteur et le Junior Team Le Mans Sud Suzuki a perdu du terrain après une chute.

Le Gert56 a réussi jusqu’ici à tenir le Webike Tati Team Trick Star à distance. Mais cette équipe franco-japonaise qui confie sa Kawasaki à Julien Enjolras, Kevin Denis et Osamu Deguchi tente toujours de réduire l’écart. La fin de course s’annonce donc très disputée en Superstock.

Pour la 3e marche du podium dans cette catégorie, No Limits Motor Team est le mieux placé. L’équipe italienne sur Suzuki revient de loin car peu de temps après son départ dans le Top20, elle a glissé au delà de la 40e position au classement suite à des problèmes de freinage. Eddy Dupuy, Luca Scassa et Michael Mazzina cravachent depuis pour revenir et placent la Suzuki #44 sur le podium Superstock.

A 3 tours du No Limits Motor Team, les pilotes du Junior Team Le Mans Sud Suzuki, Hugo Clère, Alex Sarrabayrouse et Louis Rossi veulent encore croire à leurs espoirs de podium malgré la chute cette nuit.

Pour sa première apparition en FIM EWC, la Yamaha Superstock #777 du team Wójcik Racing Team fait un beau parcours de la 31e place sur la grille de départ à la 15e place et 5e Superstock à 5 h de l’arrivée.

Bol d'Or 2018 - Classement après 19 h de course

