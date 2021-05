50 machines s’élanceront samedi 12 juin à 12 h au Mans au départ de la 44e édition des 24 Heures Motos. Cette course d’ouverture du Championnat du Monde FIM EWC 2021 se disputera à huis-clos sur le circuit Bugatti.

Initialement prévue à la mi-avril, la course des 24 Heures Motos ouvrira la saison 2021 dans moins d’un mois.

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire mondiale, 50 équipages, dont 35 teams permanents cette saison, seront au rendez-vous sur le circuit Bugatti au Mans.

Autre preuve de la vitalité et de la résistance des acteurs de l’Endurance, six équipes officielles seront en lice pour défendre les couleurs BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Suzuki et Yamaha.

La victoire sera certainement décrochée par l’une de ces formations officielles mais de nombreux challengers visent aussi le podium de cette 44e édition des 24 Heures Motos. La course s’annonce donc palpitante et très disputée.

Les premiers essais officiels auront lieu jeudi 10 juin.

Le départ de la course sera donné samedi 12 juin à midi à huis-clos imposé par la crise sanitaire.

