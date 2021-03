La 44e édition des 24 Heures Motos s’annonce intense et passionnante. Preuve de la vitalité du Championnat du Monde FIM EWC, 52 équipages dont 35 teams sous contrat seront samedi 17 avril au Mans au départ de la course d’ouverture 2021.

Malgré le huis-clos à nouveau imposé par la crise sanitaire, l’édition 2021 des 24 Heures Motos 2021 affiche une impressionnante grille de départ. 52 machines s’aligneront samedi 17 avril à 12 h sur la ligne droite du circuit Bugatti au Mans. La saison dernière, 38 teams seulement étaient au rendez-vous.

Avec 35 équipes sous contrat pour la saison, cette vitalité du Championnat du Monde FIM EWC 2021 se confirme également par la qualité toujours plus évidente du plateau.

Six teams officiels sont au rendez-vous avec une implication renforcée du Japon auprès du Yoshimura SERT Motul et du F.C.C. TSR Honda France. Deux pilotes japonais, Wazuki Watanabe et Yuki Takahashi, intègrent respectivement ces formations.

D’autres pilotes internationaux font leur entrée au sein de teams sous contrat. Le Français Sylvain Guintoli, Champion du Monde Superbike 2014, est au guidon de la Suzuki du Yoshimura SERT Motul. L’Espagnol Javier Forés, lui aussi venu du Superbike mondial, intègre le BMW Motorrad World Endurance Team. Le Suisse Randy Krummenacher, Champion du Monde Supersport 2019, vient renforcer l’ambitieuse équipe Wójcik Racing Team. L’Anglais Danny Kent, Champion du Monde 2015 en Moto3, débutera en Endurance avec le team R2CL.

La même tendance à l’engagement de pilotes de haut niveau se remarque parmi les équipes privées.

Samedi 17 avril à 12 h, 18 machines Formula EWC, 33 motos Superstock et une en catégorie Experimental seront au départ de la 44e édition des 24 Heures Motos. F.C.C. TSR Honda France, vainqueur l’an dernier, tentera de conserver son trophée 2020 face à une concurrence toujours plus forte.

Rendez-vous au Mans pour les premiers essais officiels jeudi 15 avril.

François Ribeiro, Head of Eurosport Events, promoteur du FIM EWC« Compte tenu des circonstances, nous ne pouvons que nous réjouir de la grille des 24 Heures Motos 2021 : 52 motos dont 35 teams permanents de 10 nationalités et des pilotes de 17 pays différents, c’est la plus belle des réponses à la pandémie ! La densité et la qualité sportive de ces équipes, officielles comme privées, sont en constante augmentation. La maison Endurance est solide, nous travaillons au plus près avec la FIM et les organisateurs pour traverser cette crise et en ressortir plus fort en attendant le retour du public. »

