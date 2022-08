Après la 43e Course d’Endurance des Coca-Cola 8 heures de Suzuka, troisième rendez-vous du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM 2022, des contrôles techniques ont été réalisés sur les machines classées aux dix premières positions.

Certaines pièces ont été mises sous scellé et emmenées dans les locaux de la FIM afin qu’il soit procédé à des analyses plus détaillées et que lesdites pièces soient comparées à celles homologuées.



Le résultat de la course est demeuré provisoire jusqu’à ce que toutes les pièces aient été inspectées par la FIM.



Ces inspections supplémentaires sont maintenant terminées et les dix machines concernées ont toutes été déclarées en phase avec le Règlement Technique de la FIM.



Le classement des 8 Heures de Suzuka 2022 est, par conséquent, confirmé.

