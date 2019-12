8 Hours of Sepang : J-5 pour une grande première

La première édition des 8 Hours of Sepang, samedi 14 décembre, est l’un des piliers des « Races of Malaysia », grand festival du sport auto et moto porté par un double événement qui, pour la première fois en Asie, met en piste le FIM EWC et le FIA WTCR/Oscaro. Les 8 Hours of Sepang, 2e manche du Championnat du Monde d’Endurance FIM EWC, s’annonce comme une course exceptionnelle et à grand spectacle par ses enjeux multiples et les forces en présence sur le Sepang International Circuit.

Des pilotes et des champions de MotoGP, de Championnat du Monde FIM Superbike et de l’Asia Road Racing Championship ont rendez-vous la semaine prochaine à Sepang aux côtés des 36 équipes engagées sur l’intégralité de la saison FIM EWC 2019-2020. La confrontation entre les meilleures équipes en Endurance mondiale et des teams asiatiques bien décidés à s’imposer sur leur terrain sera au cœur de cette première édition des 8 Hours of Sepang.

En première ligne des favoris asiatiques, la Malaisie aligne le Yamaha Sepang Racing et le Japon engage le Honda Asia Dream Racing with Showa.

Le Yamaha Sepang Racing associe Franco Morbidelli, pilote MotoGP, Michael van der Mark, animateur du Championnat du Monde Superbike et quadruple vainqueur des Suzuka 8 Hours, et Hafizh Syahrin, pilote MotoGP star en Malaisie.

Régulièrement remarqué aux Suzuka 8 Hours, Honda Asia Dream Racing with Showa aligne le Malaisien Zaqhwan Zaidi, pilier de l’équipe depuis 2016 qui vient de terminer 3e en Superbike 1000 Asia Road Racing Championship, l’Indonésien Andi Farid Izdihar engagé en Supersport 600 ARRC et le Thaïlandais Somkiat Chantra, engagé en Championnat du Monde Moto2.

7 constructeurs en lice

Les équipes permanentes en FIM EWC sont prêtes à affronter cette concurrence. Webike SRC Kawasaki France, champion du monde en titre, doit refaire son retard après un Bol d’Or mouvementé. L’équipe Kawasaki a été contrainte à l’abandon tout comme le YART Yamaha et le F.C.C. TSR Honda France.

Ces trois équipes officielles se battront pour décrocher le maximum de points sur cette deuxième manche du FIM EWC 2019-2020. 30 points sont à prendre pour le vainqueur en Malaisie ainsi que 5 points complémentaires pour la pole position. Elles devront composer avec les ambitions du vainqueur du Bol d’Or, le Suzuki Endurance Racing Team, et du BMW Motorrad World Endurance Team, 3e de cette première épreuve de la saison. Une nouvelle équipe officielle doit faire entendre sa voix, le Team ERC Endurance, désormais soutenu par Ducati pour faire briller la Panigale V4R en Endurance.

Six constructeurs sont ainsi officiellement engagés en FIM EWC. Une 7e marque sera représentée au départ des 8 Hours of Sepang avec le Team Sugai Racing Japan sur Aprilia.

Top10 Trial

Les premiers essais, mercredi 11 décembre, et les qualifications, jeudi 12 décembre, dessineront une première hiérarchie en Malaisie. Comme aux Suzuka 8 Hours, un Top10 Trial redistribuera les dix premières places sur la grille de départ à l’issue des qualifications. Aux 8 Hours of Sepang, le pilote le plus rapide de chacune des 10 premières équipes qualifiées reviendra en piste pour un unique tour lancé. Les résultats redéfiniront les dix premières positions sur la grille. Ce Top10 Trial se jouera jeudi soir après le coucher du soleil sur le Sepang International Circuit.

Du spectacle sur la piste et à Kuala Lumpur

Avant de lancer le spectacle en piste à Sepang, les équipes feront le show dans les rues de Kuala Lumpur, la capitale malaisienne situé à 45 km du Sepang International Circuit. Mardi 10 décembre en fin de journée, une grande parade défilera au cœur de la ville avec des motos FIM EWC mais aussi des voitures engagées sur la grande Finale FIA WTCR/OSCARO, autre pilier de ce double événement inédit « Races of Malaysia ». Les trois courses de cette grande Finale de la FIA World Touring Car Cup se disputeront dimanche 15 décembre. L’un des héros de cette journée sera à nouveau Hafizh Syahrin. Le pilote malaisien s’est lancé un défi sportif exceptionnel en s’engageant sur deux championnats du monde le même week-end. Après les 8 Hours of Sepang samedi, il sera l’un des quatre pilotes wild-cards au volant sur les courses WTCR Race of Malaysia.

