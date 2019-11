8 Hours of Sepang : les chiffres clés

Première édition, 50 équipes et près de 150 pilotes attendus au départ, 20 nationalités représentées, examen à la loupe des chiffres clés des 8 Hours of Sepang qui auront lieu samedi 14 décembre en Malaisie.

Le Championnat du Monde FIM EWC a pris une nouvelle dimension cette saison avec l’arrivée au calendrier de sa première course hivernale. L’édition inaugurale des 8 Hours of Sepang s’inscrit dans une autre première, les Races of Malaysia, double événement inédit en Asie qui associe auto et moto avec FIA/WTCR OSCARO et FIM EWC.

50 équipes de 13 pays au départ

Samedi 14 décembre, 50 équipes sont attendues au départ sur le Circuit International de Sepang. On y retrouvera les 36 teams sous contrat FIM EWC, 12 équipes asiatiques (Japon et Malaisie) venues chercher leur qualification pour les Suzuka 8 Hours 2020 et 2 équipes européennes attirées par cette épreuve inédite. 13 nationalités seront représentées par ces équipes. 31 sont engagées en Formula EWC pour le Championnat du Monde FIM EWC, 19 en Superstock pour le Coupe du Monde FIM d’Endurance.

Près de 150 pilotes dont 3 féminines de 20 nationalités

Avec 3 pilotes par équipage (à l’exception de quelques teams qui rouleront à 2), près de 150 pilotes seront en piste à Sepang. 20 nationalités sont représentées par ces hommes et ces femmes car il y aura 3 pilotes féminines au départ. La Française Amandine Creusot est au guidon de la Yamaha du Team 202, la Japonaise Luna Hirano en selle sur la Suzuki du Transmap Racing with Ace Cafe et l’Allemande Lucy Glöckner à l’attaque derrière la bulle de la BMW du GERT56 by GS Yuasa.

7 constructeurs représentés

Les quatre grandes marques japonaises seront bien sur représentées avec, entre autres, les teams officiels Webike SRC Kawasaki France, Suzuki Endurance Racing Team, F.C.C. TSR Honda France, YART Yamaha et Yamaha Sepang Racing. Côté Europe, la marque allemande sera représentée officiellement par le BMW Motorrad World Endurance Team. On verra aussi en piste une Aprilia avec le Team Sugai Racing Japan engagé sur RSV4 depuis 2016 après plusieurs saisons sur Ducati. Il y aura aussi une Ducati au départ à Sepang avec le HRT 100 – Hertrampf Racing Endurance et sa Panigale V4R.

