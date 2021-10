Le FIM EWC est un des seuls championnats du monde FIM à manufacturiers multiples. Dunlop équipe plus de 60% du plateau, des équipes officielles comme des teams privés Rencontre avec David Auerbacher et Wim Van Achter, les deux responsables Dunlop Motorsport sur les courses d’Endurance mondiale, pour découvrir les coulisses de leurs relations avec les équipes.

« Nous traitons tout le monde de la même manière, annonce David Auerbacher. Chaque équipe envoie son wheelman chercher ses pneus au camion. Nous proposons à chaque team une allocation selon les circuits et la météo. Dans la proposition préparée par nos ingénieurs, il y a toujours deux ou trois options qui vont se valider dans la semaine selon la stratégie de l’équipe. Par exemple, nous allons proposer deux pneus arrière en Superstock selon le nombre de relais que l’équipe choisit de faire avant le changement de roue. Chaque équipe choisit en fonction des feelings des pilotes et de sa stratégie.Chez Dunlop comme chez les autres manufacturiers, la compétition permet de travailler le développement technologique des produits. Les équipes officielles jouent la gagne mais testent et nous permettent aussi à valider des pneus. Ces équipes reçoivent des pneus de développement que les équipes privées n’auront pas. »

« Les pneus de développement sont validés en gamme standard l’année suivante, précise Wim Van Achter. Mais les équipes officielles roulent souvent avec les pneus de la gamme standard qui sont à la disposition de toutes les équipes. C’est la preuve que ce sont des produits très compétitifs. »

Petit plus pour les équipes officielles, un ingénieur dédié. Julien da Costa travaille avec Webike SRC Kawasaki France Trickstar, John Higgins avec BMW Motorrad World Endurance Team. D’autres équipes soutenues par un constructeur comme VRD Igol Experiences et Moto Ain ont aussi un ingénieur attaché à leur équipe.

Dunlop Motorsport en Endurance, c’est aussi une logistique impressionnante avec camions de matériel et station de montage. « Sur une course de 24 heures comme au Mans ou au Bol d’Or, nous avons amené 3500 pneus, tous types confondus, explique David Auerbacher. Ici à Most, nous avons amené 1500 pneus pour répondre à la demande car nous avions peu d’information sur cette piste.Par rapport à d’autres championnats, l’Endurance permet de valider la longévité des pneus et offre une variété de conditions, de types de machines et de niveaux de pilotage. C’est important pour le développement des produits.En dehors des courses, certains pilotes d’Endurance sont aussi pilotes d’essais. C’est le cas de Markus Reiterberger et Kenny Foray (BMW Motorrad World Endurance Team) et de Nico Terol (VRD Igol Experiences). Et au niveau médiatique, c’est aussi un championnat international très regardé qui touche un très large public. »

