F.F.C. TSR Honda France a remporté le Championnat du monde d’Endurance FIM 2022 à l’issue d’une finale à rebondissements qu’a été l’édition marquant le centième anniversaire du Bol d’Or.

L’équipe japonaise était l’une des cinq encore engagées dans la lutte pour le titre au Circuit Paul Ricard, et a décroché la couronne après que ses rivales ont toutes rencontré des problèmes.



Pour cette dernière course de la saison, Mike Di Meglio et Josh Hook ont été rejoints sur la Honda n° 5 par Alan Techer en remplacement de Gino Rea. Celui-ci a subi de sérieuses blessures dans un accident à Suzuka le mois dernier, mais avait auparavant aidé F.C.C. TSR Honda France à terminer sur le podium des 24 Heures Motos au Mans et des 24H SPA EWC Motos en Belgique.



*Sous réserve de confirmation du résultat

