ADSS 97, unique équipe britannique en Championnat du Monde d’Endurance de la FIM, est déterminée à poursuivre son bon début de saison en EWC, et a fait des efforts supplémentaires pour y parvenir.

Après avoir terminé 12e du Dunlop Superstock Trophy et 20e au classement général des 24 Heures Motos, en avril au Mans, ADSS 97 s’est préparée pour les 24H SPA EWC Motos de cette semaine lors des deux journées d’essais du mois dernier sur le légendaire tracé belge.



En plus d’acquérir des connaissances essentielles sur les 6,985 kilomètres du Circuit de Spa-Francorchamps, ces essais ont permis aux pilotes James Edwards, Chris Platt, Jonathan Railton et Johnny Blackshaw (réserviste) de développer une configuration de base pour leur Kawasaki ZX-10RR, tout en testant de nouveaux réservoirs après qu’un problème de manque de carburant au Mans ait nécessité plus d’arrêts au stand que nécessaire. ADSS 97 a indiqué que les changements apportés ont permis de résoudre le problème.



“Après un baptême si positif en EWC au Bol D’or l’année dernière, et notre récente sortie au Mans, nous sommes impatients de nous attaquer au circuit emblématique de Spa”, déclare Craig Watson, le Team Manager d’ADSS 97.“Les premiers essais de nuit vont être intéressants pour comprendre le niveau de visibilité des pilotes. Pour cette course uniquement, nous avons installé un éclairage supplémentaire pour faire face à la nature unique du circuit et à sa visibilité de nuit. Nous avons testé les supports lors des essais et après dix heures de fonctionnement, aucun problème lié aux vibrations n’a été trouvé – mais notre premier véritable test de la luminosité du kit aura lieu lors des essais de jeudi soir.”



Le pilote Chris Platt a ajouté :“J’ai déjà couru une fois à Spa lors des 6 Heures, j’ai adoré le circuit à l’époque et avec les améliorations apportées pour cette course de 24 heures, il doit être le meilleur au monde de mon point de vue. C’est tellement rapide et excitant, je suis impatient de commencer.”



Après avoir joué le rôle de pilote réserviste au Mans, James Edwards échange sa place avec John Blackshaw pour Spa.

Ad

FIM EWC Qui va où en EWC pour la manche de Spa ? IL Y A 2 HEURES

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Le YART prend ses marques aux essais EWC à Spa IL Y A 3 HEURES