ADSS 97 a une nouvelle recrue pour la course de 24 heures du Bol d’Or en Coupe du monde d’Endurance FIM 2022, troisième et dernière manche décisive dans la catégorie Superstock.

La structure britannique a engagé Matt Truelove pour faire équipe avec Chris Platt et James Edwards au guidon de sa Kawasaki ZX-10-R équipée de Dunlop.



Dans un message publié sur Facebook par ADSS 97, on peut lire :“Très contents d’accueillir Matt Truelove dans l’équipe. Matt a réussi son test ici au Circuit Paul Ricard il y a quelques semaines et il est impatient de disputer sa première course de 24 heures du Championnat du monde d’Endurance FIM.”



Après avoir couru pour ADSS 97 aux 24H SPA EWC Motos en juin, Jonathan Railton retrouve sa place de quatrième pilote pour l’édition du 100e anniversaire du Bol d’Or.



Photo :Facebook.com/ADSS97

