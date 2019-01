AM Moto hausse le ton

AM Moto Racing Compétition recompose son équipage pour se battre pour la victoire en Superstock. Les Français Clément Stoll et Julien Pilot rejoignent l’Allemand Janusch Prokop au guidon de la Kawasaki #3.

Ce team privé français a été un animateur de la catégorie Superstock durant plusieurs saisons avec, en point d’orgue, une 2e place en Coupe du Monde d’Endurance FIM en 2016.

En 2019, AM Moto Racing Compétition est bien décidé à revenir à son meilleur niveau et vient de recomposer son équipage autour du jeune pilote allemand Janusch Prokop qui a fait ses classes en IDM Supersport et Superbike.

Clément Stoll, 10e en Coupe du Monde FIM d’Endurance avec Atomic 68, rejoint AM Moto Racing Compétition qui reçoit aussi le renfort de Julien Pilot, vainqueur de la Coupe du monde FIM Superstock la saison dernière avec le Tati Team.

On peut donc attendre AM Moto Racing Compétition dans le Top5 Superstock en avril prochain aux 24 Heures Motos.

Plus d’infos sur AM Moto Racing Compétition sur https://www.fimewc.com/team/am-moto-racing-competition/

