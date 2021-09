Le pilote australien est recruté par l’équipe slovaque pour le Bol d’Or et la finale du FIM EWC 2021 à Most. Il rejoint le Français Grégory Leblanc et l’Allemand Marc Moser au guidon de la Yamaha Maco Racing.

Remarqué en GP250, en MotoGP comme en championnat du monde Superbike et Supersport depuis le début des années 2000, Anthony West est un pilote polyvalent et connu pour ses performances sous la pluie.

Il a aussi une expérience de l’Endurance. Il a roulé avec le Qatar Endurance Racing Team en 2012 avec une victoire Superstock aux 8H de Doha.

Il était aussi au guidon de la Suzuki du QERT en 2014 pour une nouvelle victoire Superstock et une 4e place aux 24 Heures Motos.

« Les courses de 24 heures sont particulièrement difficiles, avoue Anthony West, et j’avais dit que je n’en referai jamais d’autre après avoir gagné le Superstock aux 24H au Mans. Je pensais ça en 2015 mais depuis, j’ai dû oublier combien c’était dur car je suis de retour cette fois en SBK avec le Maco Racing Team et leur Yamaha chaussée en Dunlop. »

Il fera équipe avec un spécialiste de l’Endurance, le Français Grégory Leblanc, qui compte cinq victoires aux 24 Heures Motos et quatre victoires au Bol d’Or.

Marc Moser est un des animateurs du championnat allemand IDM Superbike.

Après une 11e place aux 24 Heures Motos en juin dernier, Maco Racing avait dû faire l’impasse sur les 12 Hours of Estoril en raison de la pandémie.

L’équipe slovaque revient en force pour le Bol d’Or.

