Le TATI Team Beringer Racing est le nouveau leader de l’édition marquant le 100e anniversaire du Bol d’Or après qu’un souci d’embrayage a retardé ERC Endurance-Ducati peu avant 1h00.

L’équipe allemande a perdu six minutes à travailler sur la Ducati n° 6 qui avait déjà encaissé plus tôt une pénalité (stop and go) à la suite d’une infraction lors d’un pit-stop.



TATI Team Beringer Racing a lui aussi été pénalisé un peu plus tard, et pour la même raison, mais Leon Haslam est en tête de cette manche décisive du Championnat du monde d’Endurance FIM avec un tour d’avance.



Le Wójcik Racing Team est troisième devant Viltaïs Racing Igol et F.C.C. Honda France.



OG Motorsport by Sarazin menait en Superstock quand Alex Plancassagne est sorti de la piste peu avant 2h50. Le Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore pointe désormais en tête de la catégorie soutenue par Dunlop, suivi du Team 33 Louit April Moto, mais la course est actuellement neutralisée derrière la voiture de sécurité car des barrières de sécurité endommagées doivent être remplacées au virage n° 7.

