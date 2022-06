Les espoirs de succès à domicile aux 24H SPA EWC Motos sont élevés après huit heures de grand spectacle pour le héros local Xavier Siméon et ses équipiers, qui menent la course avec leur Suzuki de l’équipe Yoshimura SERT Motul.

Le Championnat du Monde d’Endurance de la FIM retrouve le Circuit de Spa-Francorchamps pour la première fois depuis 2001, ce week-end, faisant renaître l’esprit des célèbres 24 Heures de Liège.



Après le spectaculaire départ façon Le Mans, les pilotes s’étant alignés devant la tribune principale pour traverser la piste au pas de vers leurs motos, la première heure a offert un maximum d’action et de multiples changements en tête. Le top 5 – composé de Gregg Black, Marvin Fritz, Josh Hook, Florian Marino et Markus Reiterberger – a vu ses membres s’emparer de la première place chacun leur tour, à coup de nombreux dépassements pour le plus grand bonheur des spectateurs présents et de ceux qui suivent la retransmission de la course partout dans le monde.



Au terme de la première heure, Yoshimura SERT Motul pointait à la première place devant F.C.C. TSR Honda France et le YART – Official Team EWC, qui s’était élancé de la pole position mais avait perdu de précieuses secondes lors d’un départ quelque peu hésitant de Fritz. Et cela aurait pu être pire pour l’équipe autrichienne après trois heures et 14 minutes de course, quand Niccolò Canepa s’est arrêté à son stand pour faire remplacer un capteur de vitesse défaillant.



L’Italien a dû attendre quatre minutes interminables avant de pouvoir reprendre un relais qu’il avait à peine débuté après avoir remplacé Fritz. Puis Karel Hanika, qui avait qualifié en pole la Yamaha YZF-R1 équipée de Bridgestone, s’est plaint d’un déséquilibre de la tenue de route durant le sien. À l’entame de la neuvième heure, le YART est quatrième du classement provisoire.



Devant, la lutte pour la première position s’est rapidement muée en un fascinant duel stratégique entre Yoshimura SERT Motul et le BMW Motorrad World Endurance Team. La structure basée en Belgique et alignant une BMW chaussée de Dunlop a été en mesure de rester six tours de plus en piste par relais alors que sa rivale française, équipée par Bridgestone, pouvait rouler sur un rythme plus élevé entre ses arrêts plus fréquents – un tour de Sylvain Guintoli en 2’21”056 sur la Suzuki étant à l’heure actuelle le plus rapide en course.



Yoshimura SERT Motul a également bénéficié de sa position en piste quand la course a repris, après une neutralisation derrière la voiture de sécurité survenue en raison d’une chute de Yan Ancia de JMA Racing Action Bike. Bien que le coureur belge n’ait pas été blessé, la Suzuki a subi des dégâts plus importants après avoir pris feu.



Cependant, un stop/go de dix secondes infligé à Guintoli, pour avoir dépassé sous drapeaux jaunes, allait réduire ce qui était devenu un avantage inattaquable.



F.C.C. TSR Honda Racing est fermement dans la lutte pour le podium, avec une belle deuxième place après huit heures pour Mike Di Meglio et Gino Reo sur la CBR1000RR-R Fireblade SP qu’ils partagent avec Hook. Le BMW Motorrad Endurance Team est troisième, suivi du YART – Yamaha Official Team EWC, du Tati Team Beringer Racing et du Wójcik Racing Team EWC 77.



Viltaïs Racing Igol a occupé un temps la quatrième place et figurait à la cinquième quand Erwan Nigon a chuté avec la Yamaha après six heures de demie de course, ce qui a nécessité un long arrêt au stand.



Les pilotes du Dunlop Superstock Trophy, qui visent aussi le succès en Coupe du Monde d’Endurance de la FIM, ont fourni leur part d’action. Le Team 33 Louit April Moto et sa nouvelle recrue Kevin Calia, associé à Christian Gamarino et Simone Saltarelli, mène devant le Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motobase. National Motos a été dans la lutte pour la tête jusqu’à ce qu’une pierre ne vienne endommager le radiateur de sa Honda, causant une surchauffe moteur. Deux arrêts au stand non prévus pour“des soucis techniques”ont compromis les chances du No Limits Motor Team alors qu’une sortie de Danny Webb, tôt dans son premier relais, a retardé la Yamaha du Wójcik Racing Team STK 777 qui avait signé la pole position dans la catégorie. Avant son abandon, JMA Racing Action Bike avait déjà pris du retard quand le pilote belge Cöme Geenen était tombé en sortant de la chicane, ADSS 97 réussissant une manœuvre d’évitement.



Déception pour Webike SRC Kawasaki France, Randy de Puniet étant sorti de la piste après un peu plus de deux heures et demie de course. Après que Florian Marino a mené au tout premier passage de La Source et a fait partie de la lutte à cinq pour la tête durant la première heure, ses espoirs de bon résultat en ont pris un coup quand il a chuté à la suite d’un contact à la chicane en fin de relais. Plus de trois minutes ont été perdues et des réparations ont dû être effectuées sur la ZX 10R avant qu’Étienne Masson ne puisse commencer le sien, mais ce dernier est tombé lui aussi à la chicane avec des soucis de freins. D’où un retard de six minutes avant que De Puniet ne mette un terme à l’aventure en chutant lui aussi. Marino, de son côté, a été emmené à l’hôpital pour des examens.



ERC Endurance-Ducati a subi un revers d’entrée de jeu quand l’équipe allemande a été contrainte à un arrêt non programmé en raison d’un souci de pompe à essence, cela après un départ assez lent de Xavi Forès.



Points attribués après huit heures

Lors des courses EWC d’une durée de 12 à 24 heures, des points sont attribués après huit et 16 heures dans les catégories Formula EWC et Superstock. Après huit heures, des points sont attribués comme suit au top 10 de chaque catégorie : 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.

