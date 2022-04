F.C.C. TSR Honda France est en tête des 24 Heures Motos après six heures d’action à grande vitesse lors de la première manche du Championnat du Monde d’Endurance FIM au Mans.

Alors que le public est de retour dans les tribunes après deux ans de restrictions liées à la Covid-19, la course a débuté de façon dramatique lorsque Christophe Seigneur n’a pu éviter une collision avec Bradley Smith, tandis que le détenteur de la pole position, Karel Hanika, était retardé parce qu’il n’arrivait pas à faire démarrer sa machine du YART – Yamaha Official Team EWC.



Seigneur a pu regagner les stands à pied, mais l’ex-pilote de MotoGP qu’est Smith a été emmené à l’hôpital pour des examens médicaux à la suite de l’impact important qu’il a subi par l’arrière, après avoir reçu des soins médicaux immédiats sur le bord de la piste alors que le peloton roulait derrière la voiture de sécurité. Smith ne souffre pas de blessure grave, mais restera à l’hôpital pour une période d’observation.



La course a finalement commencé après 21 minutes et le pilote Honda Mike Di Meglio n’a pas perdu de temps pour distancer Gregg Black (Yoshimura SERT Motul) à l’entrée de la première chicane. Mais Black n’a pas permis à Di Meglio de s’échapper et il a repris la tête après 35 minutes. Puis il a fait son premier arrêt prévu après l’heure d’ouverture, passant le relais à Xavier Siméon.



Siméon a pris la tête à son tour lorsque Di Meglio s’est arrêté à 16h05, mais le champion du monde belge n’a pu résister à Gino Rea, remplaçant de Di Meglio, qui a mené jusqu’à ce qu’il perde de précieuses secondes en doublant un retardataire. Mais le Britannique est rapidement revenu en tête.



Malgré un manque d’adhérence, le troisième pilote du F.C.C. TSR Honda France, Josh Hook, a impressionné pendant son relais et a cédé sa place à Di Meglio peu de temps avant une deuxième période de neutralisation due à une fuite de liquide sur la piste provenant de la Yamaha #77 du Wójcik Racing Team. Le déploiement des deux voitures de sécurité a joué en faveur de Di Meglio, qui a pu prendre près d’une minute d’avance sur ses rivaux.



Mais Rea s’est fait une petite frayeur lors de son deuxième relais lorsqu’il a été déstabilisé par le liquide échappé cette fois de la Yamaha du Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore, bien qu’il ait pu éviter la sortie de piste et ait rapidement retrouvé son calme.



Après six heures de course, F.C.C. TSR Honda France possède un tour d’avance sur le YART – Yamaha Official Team EWC, dont les pilotes Karel Hanika, Niccolò Canepa et Marvin Fritz se sont bien battus pour rattraper le temps perdu au départ.



L’équipe Yoshimura SERT Motul est troisième après avoir perdu du temps lors de l’intervention en piste de la voiture de sécurité, Sylvain Guintoli tombant en panne de carburant alors qu’il approchait de la fin de son relais. Contraint de pousser sa Suzuki dans l’allée des stands, Guintoli n’a pas pu éviter la perte de temps qui en a résulté.



Webike SRC Kawasaki France est quatrième devant ERC Endurance Ducati, mais le BMW Motorrad World Endurance Team a eu le cœur brisé lorsqu’une pierre a percé le radiateur et l’a éloignée du podium. Viltaïs Racing Igol est sixième, suivi du Tati Team Beringer Racing.



Le Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore, détenteur de la pole position en Dunlop Superstock Trophy, a pointé en tête de la catégorie jusqu’à ce que des problèmes techniques surviennent au bout de cinq heures, obligeant Hugo Clere à emprunter la voie de service du Circuit Bugatti pour regagner les stands. L’équipe rivale National Motos a été contrainte un arrêt prolongé, laissant 33 Louit April Moto en tête de ce Dunlop Superstock Trophy, suivie par OG Motorsport by Sarazin, le No Limits Motor Team, BMRT 3D Maxxess Nevers et 33 Louit April Moto.



Le Team Bolliger Switzerland est huitième, mais alors qu’il était revenu en piste après d’importantes réparations, le Team MOTO AIN a retiré sa moto n° 96 de la course.

Ad

FIM EWC Deux pannes et la catégorie Superstock complètement relancée après 5h de course IL Y A 3 HEURES

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Légère avance pour Honda après un départ mouvementé IL Y A 3 HEURES