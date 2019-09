ASTRO en live pour le double événement FIM EWC / FIA WTCR à Sepang

*Première édition des 8 Hours of Sepang en LIVE avec Hafizh Syahrin, star malaisienne MotoGP *Retransmission live des 3 courses de la Superfinale WTCR/OSCARO & sessions qualificatives *Résumé de toutes les courses EWC / WTCR sur Astro pour séduire un nouveau public *Large campagne de promotion des programmes dédiés et du double évènement de Malaisie *Les pilotes Hafizh Syahrin, Franco Morbidelli et Michael van der Mark porteront les couleurs du Sepang Racing Team aux 8 Hours of Sepang *Trois pilotes malaisiens invités à courir en WTCR Sepang : Cheah, Khoo et Syahrin

La toute première édition des « Races of Malaysia » – véritable festival du sport mécanique porté par le double événement FIM EWC et FIA WTCR – sera retransmise en direct en Malaisie sur la chaine nationale Astro.

Samedi 14 décembre, Astro diffusera en intégralité le direct des 8 Hours of Sepang où Hafizh Syahrin, héros national MotoGP, sera en piste face aux meilleurs teams du Championnat du Monde FIM EWC 2019-2020.

Dimanche 15 décembre, la grande finale FIA WTCR/OSCARO, point d’orgue de la saison qui mettra à l’honneur trois pilotes nationaux invités sur cette manche, sera également diffusée en direct sur Astro.

WTCR Race of Malaysia tout en direct sur Astro

Astro et sa plateforme OTT, Astro GO, diffuseront en direct la course WTCR de Malaisie avec les deux séances qualificatives du vendredi 13 décembre et les trois courses le dimanche 15 décembre qui se disputeront de jour, au coucher du soleil et de nuit, sous les nouveaux projecteurs du Circuit International de Sepang. Les fans pourront également revoir ces courses en différé.

En complément, Astro diffusera des highlights conséquents des manches précédentes FIA WTCR/OSCARO de Chine, Japon et Macau dont les victoires mèneront à cette grande finale excitante #RoadtoMalaysia.

Les 8 Hours of Sepang en Live, au cœur de l’engagement Astro

Astro s’est également engagée à diffuser une couverture considérable du championnat du monde d’Endurance, avec la première édition des 8 Hours of Sepang en live ainsi que la prestigieuse course des Suzuka 8 Hours en juillet 2020.

Les meilleurs moments des cinq courses FIM EWC de la saison 2019/2020 seront également diffusés sur Astro.

En piste auprès des meilleurs pilotes du Championnat du Monde FIM d’Endurance, Hafizh Syahrin sera sous les feux des projecteurs. Le pilote du team Red Bull KTM Tech3 fera équipe avec Franco Morbidelli et Michael van der Mark au sein du Sepang Racing Team.

En plus d’être diffuseur officiel en Malaisie, Astro assurera la promotion du FIA WTCR/OSCARO et FIM EWC sur ces plateformes media.

CK Lee, Head of Sports Astro

« En tant que spécialiste du sport, nous nous efforçons d’offrir la meilleure couverture possible aux événements sportifs internationaux et nationaux. Notre chaine sportive, Astro Arena, diffusera les « Races of Malaysia » en direct. Astro Arena mettra à l’honneur nos pilotes nationaux et nous inciterons les fans à venir les encourager sur cet événement et à les suivre sur Astro Arena CH801 : CH802HD en décembre. »

François Ribeiro, Head of Eurosport Events, promoteur des deux séries FIM EWC et FIA WTCR/Oscaro

« La chaine Astro possède une importante base de fans de sport mécanique auto et moto en Malaisie. Il est certain qu’elle assurera une excellente promotion de ce double événement et une parfaite couverture sur son territoire national. »

Le Sepang Racing Team pour la victoire aux 8 Hours of Sepang

Pilote star en Malaisie, Hafizh Syahrin, sera associé à un autre pilote MotoGP, Franco Morbidelli, et à Michael van der Mark, 4 fois vainqueur des Suzuka 8 Hours, au sein du Sepang Racing Team. Ils se relaieront au guidon d’une Yamaha YZF-R1 pour cette première édition d’une course FIM EWC en Malaisie.

Pilote MotoGP star en Malaisie, Hafizh Syahrin, invité à courir en WTCR

Hafizh Syahrin figurera également en tête de la liste des trois pilotes nationaux invités pour le WTCR Race of Malaysia. Star en Malaisie, il attirera de nombreux fans et les téléspectateurs par cette double participation auto et moto.

Mitchell Cheah, jeune talent malaisien, et son compatriote expérimenté, Douglas Khoo, participeront également aux trois courses du WTCR/OSCARO à Sepang.

L’article ASTRO en live pour le double événement FIM EWC / FIA WTCR à Sepang est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com