Le Team Aviobike a dévoilé son équipage pour la manche décisive du Championnat du monde d’Endurance de la FIM 2022.

L’équipe a recruté les Français Mickaël Giron et Ludovic Hauser pour piloter sa Yamaha n° 101 en spécification Superstock aux côtés d’Yves Lindegger, le Suisse vice-champion de Superbike. Le Team Manager Giovanni Baggi remplira aussi le rôle de quatrième pilote pour l’édition qui marquera le 100e anniversaire du Bol d’Or et qui se déroulera du 15 au 18 septembre.



“Je suis content d’être de retour au Bol d’Or, c’est toujours une grande émotion”, a dit Baggi.“Je suis très confiant, car les tests se sont bien passés : les nouveaux se sont familiarisés avec la moto, avec le reste de l’équipe, et les trois pilotes ont essayé d’adapter leurs caractéristiques de pilotage. J’ai moi aussi piloté durant ces tests et j’ai été très rapide sur une machine qui est déjà à un excellent niveau en matière de set-up et de préparation.”



“Notre équipe n’est peut-être pas la plus rapide, mais si nous parvenons à ne pas commettre d’erreur dans la stratégie et dans le garage, avec l’idée de faire une course régulière, nous pourrons en tirer une grande satisfaction. Comme toutes les courses de 24 heures, celle-ci sera une aventure longue et difficile, mais nous sommes déjà contents d’être là et nous allons essayer de faire vivre en direct cette expérience à nos fans et nos sponsors via notre compte Instagram @aviobikeofficial.”



