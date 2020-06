De notre partenaire Fimewc.com

Un nouvel épisode de Between 2 Wheels, notre programme dédié à l’actualité du Championnat du Monde FIM EWC sera à suivre en live mardi 23 juin à partir de 18 h 30 CET sur Facebook et YouTube.

Between 2 Wheels, épisode 2, animé par Ed Leigh, donne la parole à quatre acteurs de l’Endurance mondiale. Il accueillera Damien Saulnier, team manager du Suzuki Endurance Racing Team pour une visite de l’atelier et Gregg Black, pilote du SERT, Marvin Fritz, pilote du YART Yamaha, et Gino Rea, pilote du Wójcik Racing Team.

FIM EWC Accident mortel pour Ben Godfrey à Donington Park IL Y A 18 HEURES

Vous avez rendez-vous avec Between 2 Wheels mardi 23 juin à partir de 18 h 30 CET sur notre page Facebook et sur YouTube.

Restez connectés !

L’article Between 2 Wheels – Episode 2 en Live sur Facebook et YouTube est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Entrainement à Zolder pour le BMW Motorrad World Endurance Team 17/06/2020 À 08:12