De notre partenaire Fimewc.com

Un nouvel épisode de Between 2 Wheels, programme dédié à l’actualité du Championnat du Monde FIM EWC, sera à suivre en live jeudi 9 juillet à partir de 18 h 30 CET sur Facebook et YouTube.

Between 2 Wheels, épisode 3, accueillera Yvan Haberkorn, l’un des créateurs du Team ERC Endurance, équipe officielle Ducati et l’un de ses pilotes en vue, Randy de Puniet, Alan Techer, pilote du Tati Team Beaujolais Racing, et Jérémy Guarnoni, pilote du Webike SRC Kawasaki France Trickstar.

FIM EWC Un numéro, une histoire – L’énigme du Tati Team Beaujolais Racing 07/07/2020 À 06:57

Vous avez rendez-vous avec Between 2 Wheels jeudi 9 juillet à partir de 18 h 30 CET sur notre page Facebook et sur YouTube.

Restez connectés !

L’article Between 2 Wheels – Episode 3 en Live sur Facebook et YouTube est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Randy de Puniet retrouve la Ducati ERC Endurance au Mans 04/07/2020 À 10:23