Between 2 Wheels special 24 Heures Motos en Live sur Facebook et YouTube

A quelques jours des 24 Heures Motos, Between 2 Wheels, notre programme dédié à l’actualité du Championnat du Monde FIM EWC, sera à suivre en live mardi 25 août à partir de 18 h 30 CET sur Facebook et YouTube.

Between 2 Wheels donne la parole à deux hôtes de marque. Pierre Fillon, Président de l’ACO, organisateur des 24 Heures Motos, et François Ribeiro, Head of Eurosport Events, promoteur du Championnat du Monde FIM EWC, sont les invités d’Ed Leigh pour cette nouvelle émission.

Ils évoqueront le bouleversement du championnat avec l’annulation du Bol d’Or et de Suzuka mais aussi l’inscription au calendrier d’une nouvelle épreuve fin septembre, les 12 Heures d’Estoril.

Les 24 Heures Motos seront bien sur aussi au centre des débats. Disputée sans public, cette épreuve bénéficiera de nouvelles propositions pour vivre au cœur de la course.

A découvrir mardi 25 août à partir de 18 h 30 sur notre page Facebook et sur YouTube.

