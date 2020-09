La finale du Championnat du Monde FIM EWC 2019-2020 se joue samedi prochain avec les 12 Hours of Estoril. Between 2 Wheels, notre programme dédié à l’actualité du championnat, accueillera Christian Lavieille, le dernier vainqueur en Endurance à Estoril, et trois pilotes qui tenteront de s’imposer samedi 26 septembre au Portugal. Between 2 Wheels est à suivre en live aujourd’hui mardi 22 septembre à partir de 18 h 30 CET sur Facebook et YouTube.

Between 2 Wheels regarde dans le rétro et vers l’avenir. Pour ce Spécial Estoril, Ed Leigh reçoit l’un des derniers vainqueurs en Championnat du Monde FIM d’Endurance à Estoril, Christian Lavieille. Le 28 mai 2000, il s’imposait au guidon de la Suzuki Endurance Racing Team avec Arnaud Van Den Bosch et Jean-Michel Bayle sur les 8 Heures d’Estoril.



Les vainqueurs des 12 Hours of Estoril 2020 sera peut-être l’un de nos trois autres invités. Gino Rea, pilote du Wójcik Racing Team, Xavier Simeon, pilote du Suzuki Endurance Racing Team et Roberto Rolfo, pilote Moto Ain, confronteront leurs avis et leurs objectifs à quelques jours de la grande finale FIM EWC 2019-2020.



Between 2 Wheels spécial Estoril à suivre mardi 22 septembre à partir de 18 h 30 sur notre pageFacebooket surYouTube.



