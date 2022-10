La deuxième édition des 24H SPA EWC Motos, deuxième manche du Championnat du monde d’Endurance FIM 2023, est sur les rails après que le promoteur et organisateur, Claude Michy, a dévoilé d’excitants détails du rendez-vous belge à venir (15-18 juin).

S’exprimant dans le cadre d’une conférence de presse au Musée du Circuit de Spa-Francorchamps, à Stavelot, hier après-midi (mardi), Michy a donné un aperçu des différentes attractions et dispositions mises en place pour les spectateurs, notamment la Fan Zone des 24H SPA EWC Motos et un gel du prix des billets.



Michy a confirmé que la vente des billets débutera à la fin du mois prochain, l’événement devant se dérouler du 15 au 18 juin 2023. Durant son explication des différents forfaits proposés, il a expliqué que les 400 premières personnes à acheter leurs billets auront un accès privilégié à la grille de départ et à la tribune faisant face aux stands une heure avant et une heure après le départ de la course, et que les 3000 personnes suivantes à le faire auront un accès exclusif à la tribune de la ligne de départ et d’arrivée une heure avant et une heure après le départ de la course. Les 4000 venant ensuite auront quant à elles un accès exclusif à la tribune surplombant le spectaculaire Raidillon (virage n° 1) une heure avant et après le départ de la course.



Jos Driessen, Président de la Fédération Motocycliste Belge, était un invité d’honneur de l’événement qui était présenté par Renaud Jeanfils, EWC Event Manager et coordinateur Team.



Werner Daemen, qui dirige le BMW Motorrad World Endurance Team, était également présent et avait apporté la machine avec laquelle son équipe, basée en Belgique, a remporté la première édition des 24H SPA EWC Motos en juin dernier.



Mario Kupper et Gaëtan Schyns, à la tête de la formation KM99 qui fera ses débuts en EWC en 2023, ont accueilli leur première recrue, Bastien Mackels (Belgique) et confirmé que Florian Marino (France) les rejoignait également.



Pourquoi les 24H SPA EWC Motos sont plus qu’une course

L’implication de la société PHA Claude Michy procure un niveau d’expertise sans précédent pour l’organisation de courses motocyclistes, façonné sur une période de 29 ans. Les neuf années à venir, l’entreprise française aura en charge la promotion des 24H SPA EWC Motos en plus de leur organisation, ce qui illustre clairement les efforts déployés pour établir les 24H SPA EWC Motos comme un événement international de référence.



“Ces neuf prochaines années, nous allons faire tout ce que nous pourrons pour rendre cet événement aussi bon que possible”, a dit Claude Michy.“Nous sommes heureux de travailler avec la FMB et la FIM en suivant leurs règles, accompagnés de Discovery Sports Events qui est le promoteur de l’EWC. Faire une course est une chose, mais organiser un événement est désormais bien plus que cela. Nous devons choyer les spectateurs et leur donner davantage qu’une course. Nous allons continuer de beaucoup travailler sur l’expérience vécue par le public avec la création d’un village commercial et d’une Fan Zone, ainsi que des show de stunt et de FMX sur la piste de rallycross. Nous voulons rendre la compétition moto encore plus populaire en Belgique pour retrouver l’aura qu’elle avait dans le passé. Nous sommes déterminés à faire grandir cet événement et à le rendre toujours plus réussi.”



Des commissaires bénévoles sont les bienvenus

Claude Michy a profité de cette conférence de presse de mardi pour mettre en avant le besoin de trouver plus de commissaires bénévoles en vue de l’événement, sur le bord de la piste ou dans les stands.“Sans commissaires, il n’y a pas de course et nous accorderons une attention spéciale à ceux qui seront présents, en les accueillant et en mettant en place un emploi du temps qui leur convienne”, a expliqué Michy.“Nous leur donnerons suffisamment de temps libre afin qu’ils ne ressentent pas de pression et puissent profiter de l’événement tout en travaillant dessus. Avec la Fédération Motocycliste Belge, nous faisons des efforts immenses pour les aider et faire en sorte qu’ils soient heureux. Ils sont nos yeux sur la piste, après tout.”



Amaury Bertholomé, PDG du Circuit de Spa-Francorchamps, a déclaré :“Nous avons été très excités d’organiser le retour du Championnat du monde d’Endurance FIM au Circuit de Spa-Francorchamps en juin dernier. Cette première édition a été un franc succès, avec un spectacle fabuleux en piste et la victoire d’une équipe belge, le BMW Motorrad World Endurance Team. Je remercie aussi la Fédération Motocycliste Belge pour tous ses efforts. Après un débriefing qui a suivi l’événement au mois de juin, la conclusion a été qu’il est possible de s’améliorer et de faire évoluer les 24H SPA EWC Motos. C’est ce que nous allons faire à partir de maintenant, en travaillant avec PHA Claude Michy, Discovery Sports Events, promoteur de l’EWC, et nos collègues de la FMB afin que l’édition 2023 soit quelque chose de très spécial pour tout le monde.”



François Ribeiro, Directeur de Discovery Sports Events, a déclaré :“Nous avons déjà les ingrédients nécessaires pour réaliser un bel événement : une piste iconique, l’expérience de PHA Claude Michy, des pilotes et des équipes au top et une retransmission en direct de la course entière. Les plans et autres développements dévoilés aujourd’hui sont le point de départ de quelque chose d’encore plus grand comparé à ce que nous avons maintenant. Alors, à suivre...”

