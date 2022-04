Gregg Black s’attend à être en pleine forme pour se lancer dans la course au titre de Champion du Monde d’Endurance FIM, au Mans, la semaine prochaine (14-17 avril).

Le champion en titre de l’EWC a chuté avec sa Suzuki lors de la première journée du pré-test officiel des 24 Heures Motos – mais pas avant d’avoir effectué quelques runs bien utiles pour son équipe, Yoshimura SERT Motul.

“La première journée s’est bien passée, dans des conditions sèches avec du soleil”, a déclaré le Français. “Nous avons pu réaliser de bons temps en conditions de course. Nous sommes assez satisfaits des nouveaux réglages et des évolutions de la moto. C’est de bon augure pour la course. J’ai eu la seule opportunité de la journée de partir avec des pneus neufs pour un tour rapide, mais j’ai fait un high side entre la courbe Dunlop et le virage de la Chapelle. La chute a été assez rapide et ensuite il a commencé à pleuvoir. Ressentant une petite douleur à la cheville, je n’ai pas roulé le deuxième jour afin de récupérer et d’être en forme pour la course de la semaine prochaine.”

