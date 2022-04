Après avoir dominé les trois séances du pré-test officiel des 24 Heures Motos, le YART Yamaha Official EWC Team a récidivé lors de la dernière séance d’essais au Mans, alors que les préparatifs pour la manche d’ouverture du Championnat du monde d’Endurance FIM 2022 s’intensifient.

L’équipe a gardé le meilleur pour la fin avec un meilleur temps global de 1m35.707s sur le circuit Bugatti long de 4,185 kilomètres, qui avait séché après la pluie tombée dans la nuit.



ERC Endurance-Ducati était deuxième à l’issue de la séance 4, avec 0.185s de retard. Yoshimura SERT Motul était troisième, suivi de F.C.C. TSR Honda France et BMW Motorrad World Endurance Team.



BMRT 3D Maxxess Nevers a pris la tête de la catégorie Superstock devant RAC 41 ChromeBurner et OG Motorsport by Sarrazin. Cependant, le meilleur temps de la séance 2 du mardi a permis au Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore de prendre la tête du classement combiné Superstock.



Le pré-test a été une dernière occasion pour la majorité des pilotes et des équipes d’effectuer des simulations de course avant les 24 Heures Motos qui ouvriront la nouvelle saison EWC du 14 au 17 avril.

