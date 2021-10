BMW Motorrad World Endurance Team s’est installé en tête des 6 Hours of Most. Après 2 h de course, il devance le YART – Yamaha Official EWC Team et Yoshimura SERT Motul.

Après le holeshot de Gregg Black au guidon de la Suzuki du Yoshimura SERT Motul, Mike di Meglio a placé la F.C.C. TSR Honda France au commandement. Ilya Mikhalchik a rapidement pris la tête en signant le meilleur en course en 1’34.751 et F.C.C. TSR Honda France vient de chuter et de perdre sa place dans le trio de tête.

Auteur de la pole position, le YART – Yamaha Official EWC Team pointe en 2e place après 2 heures de course. Le YART a pourtant perdu du temps avec un démarrage laborieux sur la grille et à nouveau au redémarrage lors du premier ravitaillement alors que Marvin Fritz avait réussi à recoller au groupe de tête.

Yoshimura SERT Motul pointe 3e dans le sillage du YART.

Webike SRC Kawasaki France Trickstar et Wójcik Racing Team complètent le top5 devant le VRD Igol Experiences. Après les 3 points acquis par Yoshimura SERT Motul sur la grille de départ, VRD Igol Experiences devrait désormais gagner la course et compter sur l’abandon de l’équipe Suzuki pour décrocher le titre mondial 2021.

ERC Endurance-Ducati pointe 7e devant le Tati Team Beringer Racing et Moto Ain, retardé par une erreur de choix pneumatique.

Une belle passe d’armes se joue en Superstock dès la 10e position entre No Limits Motor Team, l’équipe tchèque TME Racing, le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore, le Wójcik Racing Team 2, le BMRT 3D Maxxess Nevers, vainqueur de la Coupe du monde FIM 2021 dès le Bol d’Or.

