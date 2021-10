BMW Motorrad World Endurance Team a été le plus rapide à se mettre en action ce matin malgré des températures très fraiches sur Most. Lors du warm up, la BMW officielle devance le YART – Yamaha Official EWC Team et le Wójcik Racing Team.

Le brouillard matinal sur Most a légèrement perturbé le programme de la finale du championnat du monde FIM EWC. Retardé de quelques minutes, le warm up a permis aux équipes de finaliser leurs réglages pour les 6 Hours of Most.

BMW Motorrad World Endurance Team a été le plus rapide sur cet exercice de mise en route. La BMW M 1000 RR officielle enregistre le meilleur chrono ce matin en 1’35.664 malgré une piste très froide devant le YART – Yamaha Official EWC Team et le Wójcik Racing Team.

On retrouve dans le Top10 d’autres candidats au podium sur les 6 Hours of Most : Webike SRC Kawasaki France Trickstar, VRD Igol Experiences, F.C.C. TSR Honda France, Moto Ain, ERC Endurance-Ducati, LRP Poland et le Wójcik Racing Team 2, meilleur Superstock dans la fraicheur de Most.

En raison d’une casse en fin de warm-up, LRP Poland ne sera pas sur la grille de départ. L’équipe polonaise va devoir remplacer son moteur et prendra le départ de la pitlane après la remise en état de sa BMW S 1000 RR.

Le départ de cette finale, où le titre mondial se joue entre Yoshimura SERT Motul et VRD Igol Experiences, sera donné à 11 h.

