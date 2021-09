BMW Motorrad World Endurance Team est monté sur le podium au Mans et à Estoril en 2021. Mais cette équipe officielle créée la saison dernière est toujours en quête d’une première victoire en championnat du Monde FIM EWC.

Impressionnant lors des tests privés du Bol d’Or début septembre, le BMW Motorrad World Endurance Team est régulièrement aux avant-postes. La jeune équipe belge fait briller sa M 1000 RR chaussée en Dunlop lors des qualifications comme en course.

Mais l’équipe a été retardée par des chutes aux 24 Heures Motos comme aux 12 Hours of Estoril. Malgré cela, l’équipe managée par Werner Daemen a toujours su se relever et cravacher pour rejoindre la 3e marche du podium, preuve d’un rythme de course élevé.

Il manque peu de choses pour voir les pilotes BMW, Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik, Javier Forés et Kenny Foray, lever la coupe de la victoire.

Werner Daemen, le team manager du BMW Motorrad World Endurance Team tente nous livre son analyse. « Nous avons besoin de plus de concentration. Les performances sont toujours bonnes mais, comme on l’a vu à Estoril, tous les top teams ont chuté. Ceux qui sont restés sur leurs roues, comme FCC, ont fait un super boulot. Même s’ils n’étaient pas les plus rapides, ils n’ont pas chuté et ils ont gagné. Nous sommes encore une jeune équipe et nous développons notre machine sur chaque course. Nous renforçons aussi la cohérence de notre équipe. Nous sommes capables de gagner mais il faut que tout s’aligne parfaitement, être rapide et ne pas chuter. La victoire est proche mais il nous faut plus de concentration et de chance. »

