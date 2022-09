Le BMW Motorrad World Endurance Team s’est montré le plus rapide lors de la première apparition en piste des concurrents du Bol d’Or sur le Circuit Paul Ricard, où le Championnat du monde d’Endurance FIM se jouera samedi et dimanche.

Ce qui est devenu une séance d’essais privés officieux, en raison de plueisurs retards, n’a pas permis aux équipes d’utiliser leurs deux heures de piste en raison de deux interruptions au drapeau rouge.



L’équipe belge a finalement terminé en tête quand le drapeau à damier s’est abattu à 13h00 CET, avec un chrono de 1’52”069 réalisé par le pilote allemand Markus Reiterberger – plus rapide que celui en 1’52”374 du Belge Xavier Siméon pour signer la pole position l’année dernière.



Le YART – Yamaha Official Team EWC s’est classé deuxième en 1’53”077, suivi par F.C.C. TSR Honda France (1’53”840), le TATI Team Beringer Racing (1’53”949) et Yoshimura SERT Motul (1’53”973).



Viltaïs Racing Igol a pris la cinquième place en 1’54”120 alors qu’ERC Endurance-Ducati, Webike SRC Kawasaki France, le Team Moto Ain et le Wójcik Racing Team ont complété le top 10.



Le Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore a fini en tête des concurrents de la Coupe du monde d’Endurance FIM devant l’équipe Superstock du Wójcik Racing Team et National Motos Honda.



La première Qualification doit débuter à 16h00 CET. CliquezICIpour voir le classement complet des essais privés officieux.

