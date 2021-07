Trois équipes se tiennent dans la même seconde après la première séance d’essais chronométrés à Estoril, BMW Motorrad World Endurance Team, YART – Yamaha Official EWC Team et Yoshimura SERT Motul. En Superstock, la meilleure performance est signée par le BMRT 3D Maxxess Nevers.

Au guidon de la M 1000 RR du BMW Motorrad World Endurance Team, Markus Reiterberger a été le plus rapide de la séance d’essais libres des 12 Hours of Estoril avec un tour bouclé en 1’39.094. Il partage la BMW officielle avec Javier Fores et Kenny Foray sur cette deuxième manche FIM EWC 2021.

La lutte pour la pole position va être rude. Le YART – Yamaha Official EWC Team est tout proche en 1’39.128 avec Niccolò Canepa, Marvin Fritz et Karel Hanika. Yoshimura SERT Motul avec Gregg Black, Xavier Simeon et Sylvain Guintoli, pointe en 3e position avec un tour en 1’39.590.

Webike SRC Kawasaki France Trickstar pointe juste derrière ce trio en 1’40.221 et devance la Kawasaki privée du Tati Team Beringer Racing et la Yamaha du VRD Igol Experiences.

F.C.C. TSR Honda France pointe en 7e position de ces essais libres. L’équipe japonaise a l’habitude de monter en puissance au fil des séances d’essais. « On travaille step by step pour bien préparé la course » précise Masakazu Fujii, team manager du team Honda officiel.

Moto Ain, le Team Bolliger Switzerland et le BMRT 3D Maxxess Nevers, meilleur Superstock, complète le Top10 de cette première séance chronométrée à Estoril.

En catégorie Superstock, on trouve ensuite National Motos, le Team 33 Louit April Moto, le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore, Wójcik Racing Team 2 et No Limits Motor Team quasiment dans la même seconde.

De nombreuses chutes ont perturbé ces essais libres. Elles ont touché les deux machines EWC et Superstock du Wójcik Racing Team. Chute aussi pour ERC Endurance-Ducati. Mathieu Ginès n’a pas pu éviter un pilote en difficulté lors d’un passage en courbe.

La première séance de qualifications est lancée dès cet après-midi sur la piste d’Estoril qui affiche 53° au sol sous le soleil.

