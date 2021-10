Engagée en championnat du monde FIM EWC depuis deux saisons seulement, l’équipe officielle BMW managée par Werner Daemen vient de décrocher sa toute première victoire aux 6 Hours of Most, finale de la saison 2021.

Le finish de folie qui a opposé à Most le BMW Motorrad World Endurance Team et le YART – Yamaha Official EWC Team avec 0,07 seconde à l’arrivée ne doit pas masquer la grande nouvelle au palmarès du team officiel BMW. Cette victoire à Most est la toute première pour l’équipe belge managée depuis septembre 2019 par Werner Daemen.

Régulièrement sur le podium, le BMW Motorrad World Endurance Team s’est toujours montré performant sans réussir à transformer cela en victoire.

Troisième au Bol d’Or et aux 8 Hours of Sepang la saison dernière avec la BMW S 1000 RR, le BMW Motorrad World Endurance Team a terminé cette année troisième au 24 Heures Motos et aux 12 Hours of Estoril avec la nouvelle M 1000 RR. Il enregistre son seul résultat blanc au Bol d’Or avec un abandon sur problème mécanique.

Aux 6 Hours of Most, la BMW M 1000 RR #37 a rapidement pris les commandes de la course. YART – Yamaha Official EWC Team sera le seul à pouvoir rivaliser en piste en fin de course.

On connait le dénouement de ce duel épique : Markus Reiterberger au guidon de la BMW #37 passe sous le drapeau à damier avec la Yamaha #7 de Marvin Fritz dans son sillage.

Werner Daemen se félicite de la réussite de Markus Reiterberger et d’Ilya Mikhalchik (Kenny Foray n’a pas pris le guidon en course à Most) et de toute son équipe en République tchèque.

« Je suis vraiment ravi. Ce week-end a été parfait de bout en bout. Gagner avec 0,07 seconde après six heures de course est un rêve. C’est vraiment excellent et je sais l’importance du travail et l’investissement de toute l’équipe dans cette réussite. Même si nos courses au Mans et à Estoril n’ont pas été parfaites, nous avons terminé sur le podium. Nous avons abandonné sur un problème technique au Bol d’Or mais ce sont des choses qui arrivent. Malgré cela, nous terminons la saison à la deuxième place au championnat »

Le BMW Motorrad World Endurance Team termine en effet vice-champion du monde FIM EWC 2021 derrière le Yoshimura SERT Motul.

Il faut remonter aux saisons 2011 et 2012 pour voir une équipe BMW à la deuxième place du championnat du monde FIM EWC. Ces années-là, le BMW Motorrad France avait remporté deux courses, les 8 Hours of Albacete 2011 et les 8 Hours de Doha 2012.

